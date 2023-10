Simone Biles regresó ganando el sexto título mundial completo

Amberes, Bélgica.- La atleta estadounidense, Simone Biles ganó el viernes 6 de octubre su sexto título general en el 2023 World Artistic Gymnastics Championships, lo que la llevó a ser la gimnasta más condecorada en la historia de esta disciplina.

Con un registro total de 58.399 luego de una actuación estelar en el salto antes de mantener la presión sobre las barras antes de salir de la viga, y pese a un tropiezo en el suelo, la atleta Biles hizo la rutina de caídas para quedarse con la victoria.

Hace 10 años, cuando Biles tenía 16 años ganó en Amberes su primer título mundial completo. En su carrera ha logrado un total de 27 medallas mundiales, incluyendo 21 de oro, y ha llevado al Team USA a lograr su séptima medalla consecutiva.

Biles superó el récord del bielorruso Vitaly Scherbo de 33 medallas en total en los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales.

"Gymnastics is something that I do, & it's not who I am as a person & I think it took years to realise that. It's kind of nice to break out of that shell." @Simone_Biles reflects after winning her 6th world all-around title. Full article below.#Antwerp2023 | #RoadToParis2024

— The Olympic Games (@Olympics) October 6, 2023