Se acabó la relación entre Marc Márquez y Honda Racing

Madrid, España.- El piloto de motociclismo español seis veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez dejará Honda Racing Corporation al terminar la temporada 2023 luego de un mutuo acuerdo por terminar un año antes, el contrato de cuatro años.

Así lo confirmó el fabricante japonés, Honda que al finalizar este contrato, puso fin a una sociedad por 11 años. Este nuevo camino del piloto español puede llevarlo la próxima temporada a subirse a la escudería Ducati.

La noticia no es una sorpresa, pues en septiembre Márquez comentó que tomaría una decisión durante los Grandes Premios de India y Japón, que terminaron la semana pasada.

Márquez a través de su cuenta X (Twitter) publicó, «Compartimos momentos inolvidables: seis Campeonatos del Mundo, cinco Triple Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Trabajo duro, determinación y vínculo que hemos construido a lo largo de los años».

Finalmente, comentó el piloto español, «Risas, lágrimas, alegrías, momentos duros, pero lo más importante: una relación única e irrepetible. ¡Separados, pero siempre juntos!».

