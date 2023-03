Falleció Jerry Richardson, fundador de los Panthers

Charlotte, NC.- Jerry Richardson, fundador de los Panthers y resposanble de llevar el football profesional a Carolina del Norte, falleció a los 86 años de edad.

La franquicia informó sobre el deceso de su expropietario de quien señaló dejó una huella en el deporte que amaba.

«Las contribuciones de Jerry Richardson al fútbol profesional en las Carolinas son históricas», dijeron los actuales dueños de los Panthers, David y Nicole Tepper, en un comunicado.

Ver más: Panthers tienen nuevo coordinador defensivo

Jerry Richardson nació en Spring Hope, Carolina del Norte. Jugó para Wofford College en Spartanburg, SC, antes de ser reclutado por Baltimore Colts en la National Football League (NFL).

We are saddened to hear about the passing of former owner Jerry Richardson. pic.twitter.com/9Cjn0PSYW2

— Carolina Panthers (@Panthers) March 2, 2023