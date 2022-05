Entérese de la ciudad de EE. UU., que será sede del Gran Premio de F1

Miami, FL.- El primer Gran Premio de F1 se celebrará en Florida desde 1959, con el propósito de emular el lujo de Montecarlo, pero con el ambiente y la dinámica de esta ciudad con sus fiestas, ambiente playero y música electrónica y latina.

El circuito está construido alrededor del estadio Hard Rock buscando recrear la experiencia de Mónaco, con un puerto deportivo de yates de lujo. Además, la recreación de las famosas playas del sur de Florida conformada de casi 2.200 metros cuadrados.

Sin embargo, algunos retractores precisan que los diseñadores excedieron en su intento, porque no podían ubicar agua real en medio del circuito, y se inclinaron por recrear una superficie dura y de color azul agua marina, sobre la están los yates.

En otro orden de ideas, los precios de los que pagaron su entrada al «Club de Yates», a la zona del circuito es de $9.500 por boleto individual; 19.000 por boleto doble; y 38.000 por acceso a cuatro personas.

Party in the city where the heat is on 😎

Take a first look at @f1miami's Miami International Autodrome in F1 22, plus a couple of surprises 👀

F1 22 launches worldwide, July 1 2022! 🗓#F1 @Formula1game pic.twitter.com/lLEXOGHivP

— Formula 1 (@F1) May 3, 2022