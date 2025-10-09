Charlotte, NC.-El Museo de Historia de Charlotte, 3500 Shamrock Drive, Charlotte, NC, presentará el East Side Sol el 11 de octubre de 2025, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Este festival gratuito es una celebración del este de Charlotte.

Celebre la vibrante cultura, creatividad y comunidad del Este de Charlotte en el Festival East Side Sol. Este evento gratuito y familiar destacará a las personas, organizaciones y negocios que hacen del Este una de las zonas más dinámicas de la Ciudad Reina. Lee también: 61º Festival Anual en el Parque del 19 al 21 de septiembre Además, puede acompañarlos en el museo para disfrutar de un día de espectáculos en vivo, vendedores locales, arte, gastronomía y mucho más, con todo lo relacionado con East Charlotte. Tanto si reside desde hace tiempo como si acaba de llegar, este festival celebra lo que hace de nuestra ciudad algo tan especial.

Comida: Tacos el Güero y Manolo’s Bakery

Calendario de eventos

11:00 a.m.: Apertura de puertas

11:30 a.m.: Presentación de Ring Shout and Remember: Estudiantes del Departamento de Danza de la UNC Charlotte interpretarán obras inspiradas en las tradiciones de Ring Shout del siglo XIX, arraigadas en la narrativa, el ritmo y el movimiento de las comunidades esclavizadas. Se anima al público a participar en las canciones y el ritmo para honrar el espíritu comunitario de esta práctica.



11:45 a.m.: Lectura infantil de Drag Queen con Victoria VonDahlia, la primera Drag Queen barbuda de Charlotte Pride

12:00 p.m.: Visita guiada a la casa

12:30 p.m.: Panel de discusión ‘East Charlotte a través de los años’ con Greg Asciutto, Kathy Buckley, Erica Fingar y JD Mazuera Arias que comparten reflexiones personales sobre el pasado del vecindario y su evolución a través de los años.

1:30 p.m.: Presentación de Danza Filipinas de las Carolinas: Danza Filipinas de las Carolinas muestra las ricas tradiciones de la cultura filipina a través de presentaciones dinámicas, con danzas como Cuyo, Subli, Pamansak, Ragragsakan y Arnis. Sus vibrantes movimientos celebran la herencia, la comunidad y la narración.

1:45 p.m.: Taller de Educación Electoral – ¡Prepárate para hacerte oír! Únete a este taller práctico de educación electoral para aprender a registrarte, votar y participar en las elecciones con confianza.

2:00 p.m.: Visita guiada a la casa

Finalmente puede ver el resto de la programación aquí.