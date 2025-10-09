CBP incauta cocaína valorada en $4.4 millones en la frontera con México

Laredo.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (CBP) lograron una significativa incautación de cocaína, valorada en más de 4.4 millones de dólares.

En un comunicado, indicaron que el procedimiento se ejecutó en el Puerto de Entrada de Laredo. La droga estaba oculta dentro de un camión con remolque.

El director del puerto, Alberto Flores, destacó que la dedicación de los agentes y el uso de tecnología avanzada permitieron el hallazgo.

“Incautaciones como esta reflejan la realidad de la amenaza de las drogas que enfrentamos a diario”, declaró Flores.

Ver más: CBP incauta $1.6 millones en cocaína oculta en un cargamento de limas

Incautaron más de 140 paquetes de drogas

De la misma manera, detallaron que el decomiso ocurrió el 1 de octubre en el Puente del Comercio Mundial, cuando los agentes inspeccionaron un camión que transportaba repuestos para remolques.

Acotaron que un perro de detección y un sistema de inspección no intrusivo revelaron 144 paquetes, con un peso total de 335.10 libras (aproximadamente 152 kilogramos) de cocaína.

Por último, indicaron que los narcóticos, con un valor estimado de 4.474.272 dólares, fueron confiscados por la CBP. El caso ha sido transferido a agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional para una investigación más profunda.

Video: Conocer las señales es conducir con responsabilidad