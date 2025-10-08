Bad Bunny, mejor artista latino del siglo XXI según Billboard

New York.- La prestigiosa revista musical Billboard reconoció al cantante puertorriqueño Bad Bunny como el mejor artista latino del siglo XXI.

Así lo dieron a conocer en sus redes sociales, en la que indicaron que se basó su decisión en el rendimiento de los artistas en sus listados desde el año 2000.

De la misma manera, destacaron la profunda huella que Benito Antonio Martínez Ocasio ha dejado en la música global.

Según el informe, el llamado «Conejo Malo» ha conseguido liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones y ha posicionado 14 de sus canciones en el primer lugar del Hot Latin Songs.

Bad Bunny Is No. 1 on Billboard’s Top Latin Artists of the 21st Century Charthttps://t.co/VqUO0dkBsB — billboard (@billboard) October 7, 2025

Señalaron además, que su logro es aún más notorio, pues su ascenso meteórico ocurrió en un periodo de tiempo mucho más corto que el de sus predecesores, ya que su primera aparición en los ránkings de Billboard no fue sino hasta 2016.

Ver más: Bad Bunny lidera la lista de nominados del Latin Grammy

Fue el más destacado en los últimos años

Por otro lado, medios de comunicación destacaron que el puertoriqueño ostenta un impresionante récord de 89 canciones que han alcanzado el Top 10 en el Hot Latin Songs, duplicando los logros de íconos como Enrique Iglesias y Luis Miguel.

Indicaron que su álbum «YHLQMDLG» también estableció una marca histórica al permanecer 70 semanas en el número 1 de la lista Top Latin Albums entre 2021 y 2022.

Por último, Billboard enfatizó que Bad Bunny ha logrado redefinir el sonido y la influencia de la música latina en todo el mundo. El artista fue el más destacado de todos los géneros en la publicación en 2022 y ha sido el latino más sobresaliente por cinco años consecutivos, desde 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billboard Latin (@billboardlatin)

Video: Ángela y Mauricio: Dos corazones peruanos que danzan con el alma