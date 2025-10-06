Noche de Jazz con DJam Collective en Camp North End

Charlotte, NC.- La Noche de Jazz se celebra en Camp North End todos los miércoles. El evento está programado hasta finales de 2025 y posteriormente, pero irán actualizando esta información a medida que haya algún cambio. El evento está sujeto a las condiciones meteorológicas.
Acompáñelos todos los viernes para una noche llena de música en vivo, deliciosa comida, compras, arte local y algunas sorpresas. Cada semana ofrece algo diferente: el primer viernes hay una fiesta de baile con DJ, el segundo viernes trae música en vivo al Boileryard, el tercer viernes se divertirá con un mercado en el Boileryard con un elemento musical, y el cuarto viernes cierra el mes con más música en vivo en el Boileryard.
Explore la vibrante comunidad, disfrute de las actuaciones de artistas locales, deléitese con deliciosos bocadillos y compre en negocios locales: ¡es la manera perfecta de comenzar su fin de semana!
Podrá disfrutar de la música de DJam Collective en el Boileryard de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Entrada gratuita. Tome algo en la cantina del Camp North End, busque un sitio cómodo o columpiese y ¡disfrute!
No lo olvide: El mercado de agricultores de North End también tiene lugar los miércoles, de 4.00 p.m. a 8:00 p.m., por lo que podrá comprar algo rico para llevar a casa o, posiblemente, para disfrutar mientras escucha música.
Estacionamiento en Camp North End
Hay mucho estacionamiento gratuito en Camp North End:
- Distrito de Boileryard: 1824 Statesville Avenue
- Distrito de Mount: 1774 Statesville Avenue
- Distrito de Keswick: 1801 N. Graham Street
- Garaje: 120 Razades Way (primeras 3 horas gratis)