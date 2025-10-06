Alertan sobre estafas telefónicas que usan nombres de oficiales

Guilford, NC.- El sheriff Danny H. Rogers advirtió a los residentes del condado Guilford sobre una nueva modalidad de estafa telefónica que ha afectado a varias familias locales. Los estafadores se hacen pasar por fiadores privados o agentes del orden, usando incluso nombres reales de oficiales o ayudantes del sheriff, con el objetivo de obtener dinero bajo engaños.

Lee también: MCSO alerta sobre más de 400 estafas telefónicas en lo que va del año

Los delincuentes investigan arrestos recientes y luego contactan a familiares o seres queridos del detenido. Durante la llamada, aseguran que pueden garantizar la liberación del arrestado si se envía de inmediato un pago de “fianza”. Las llamadas suelen realizarse antes de la primera comparecencia ante el tribunal, lo que impide que las víctimas verifiquen la información.

Varias personas engañadas acudieron después a la cárcel o al juzgado, creyendo que su familiar sería liberado, solo para descubrir que habían sido estafadas. En algunos casos, los estafadores mencionaron que la cárcel estaba sobrepoblada o que el detenido podía salir con un brazalete electrónico, siempre que el dinero se enviara de inmediato.

El Sheriff Rogers indicó que aún no se conoce cómo los criminales obtienen los datos de contacto de los familiares, pero instó a los ciudadanos a proteger su información personal y revisar qué datos mantienen disponibles en línea.

Los estafadores suelen hablar con autoridad, presionando a las víctimas para que actúen sin pensar. Usan teléfonos “quemadores” —líneas desechables— y modifican sus números con frecuencia. En muchos casos, logran que el identificador de llamadas muestre el número de la Oficina del Sheriff, lo que hace más difícil detectar el fraude.

El GCSO (Oficina del Sheriff del Condado Guilford) recordó que nunca solicita pagos por teléfono y no maneja transacciones de fianzas. Rogers pidió a los ciudadanos que no compartan información financiera ni personal, y que cuelguen de inmediato si reciben este tipo de llamadas.

“Si alguien los contacta afirmando ser un oficial o un fiador que pide dinero, no hagan ningún pago. Llamen directamente a nuestra oficina al 336-641-3690”, señaló Rogers.

El comunicado reiteró que la Oficina del Sheriff nunca pide pagos por CashApp, Venmo, Zelle, Apple Pay, tarjetas de regalo o criptomonedas, ni solicita datos personales o financieros por teléfono o correo electrónico.

El Sheriff Rogers pidió a la comunidad mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de estafa para proteger a otros ciudadanos del condado.

Video: Cuidado con las estafas telefónicas