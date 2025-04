Charlotte, NC.- Las estafas cuestan a las personas mayores más de $3 mil millones al año a nivel nacional, y los residentes del condado Mecklenburg no son inmunes.

POSSIBLE SCAM ALERT: There's a letter going around claiming property owners are behind on taxes.

The organization demanding payment is NOT from the County or the Office of the Tax Collector. If you have questions, contact the Tax Collector’s office: https://t.co/LBW1Yu6tVd pic.twitter.com/UqSackkBj1

