Investigan un accidente fatal en Metro Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están investigando un choque y fuga fatal que involucró a un peatón en Metro Division.

El miércoles 1 de octubre, aproximadamente a las 8:26 p. m., los agentes respondieron a un accidente automovilístico que involucró a un peatón en la cuadra 2100 Beatties Ford Rd. Al llegar, localizaron a la víctima, James Leon Hall, de 58 años de edad, tendido en la calzada con lesiones que ponían en peligro su vida. El personal médico trasladó a Hall a un hospital, donde posteriormente falleció.

Testigos en la escena declararon que atropellaron a Hall por una camioneta Chevrolet que huyó de la escena viajando hacia el sur por Beatties Ford Road.

La investigación preliminar indica que Hall estaba cruzando la calle fuera de un cruce peatonal designado cuando fue golpeado por la camioneta Chevrolet a alta velocidad.

Aproximadamente a las 11:45 p.m., agentes de la División Metropolitana detuvieron el vehículo sospechoso en la calle Hildebrand. El conductor sospechoso, Luis Alberto Miranda Vilchis, de 35 años, habló con los agentes y fue arrestado y puesto bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

A Vilchis se le imputan los siguientes cargos:

Muerte por delito grave atropellado por vehículo

Delito grave de atropello y fuga

Sin licencia de operador

Registro indebido

La velocidad y la discapacidad son factores para Vilchis.

Se desconoce si la discapacidad es un factor en el caso de Hall.

Los familiares más cercanos de Hall han sido notificados de su muerte y de este arresto.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona con información sobre el mismo, debe comunicarse con el detective Sessoms al 704-432-2169 ext. 3.

El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251001-2026-03.

