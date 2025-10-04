Incautación de drogas termina con arresto y decomisos millonarios

Guilford, NC.- El condado Guilford registró un importante golpe contra el narcotráfico luego de que la Fuerza de Tareas de Narcóticos ejecutara una orden de registro en una residencia ubicada en 203 Simmons Lake Drive, en Gibsonville, Carolina del Norte. El operativo se realizó el viernes 19 de septiembre de 2025 y contó con la participación de varias agencias de seguridad.

El sheriff Danny H. Rogers informó que los agentes incautaron aproximadamente 495 gramos de cocaína, dos armas de fuego y 31.980 dólares en efectivo durante el allanamiento. Los investigadores señalaron que el procedimiento representó la culminación de una investigación de narcóticos desarrollada durante semanas en esa localidad.

Los oficiales arrestaron en el lugar a Ranaldo Tyrone Harden, de 41 años, quien enfrentó múltiples cargos relacionados con drogas y posesión de armas. Las autoridades le imputaron dos cargos de tráfico de cocaína, posesión con intención de fabricar, vender o entregar cocaína, además de tenencia de un arma de fuego por parte de un delincuente condenado. También lo acusaron de mantener un vehículo o residencia para actividades vinculadas con sustancias controladas, un delito de carácter grave.

Harden ingresó inicialmente al Centro de Detención del Condado Guilford en Greensboro con una fianza asegurada de 75.000 dólares. Posteriormente, obtuvo la libertad bajo esas condiciones mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El sheriff Rogers destacó que la operación respondió a un esfuerzo conjunto entre el Departamento del Sheriff del Condado Guilford (GCSO), el Departamento de Policía de Greensboro (GPD), la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (NCSBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). La cooperación entre agencias locales, estatales y federales permitió reunir la información necesaria para ejecutar la orden de registro de manera efectiva.

Las autoridades locales subrayaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia para reducir la circulación de drogas ilegales en la región y disminuir los riesgos asociados con el tráfico de sustancias controladas. La presencia de armas y grandes cantidades de efectivo refuerza, según los investigadores, la conexión entre el narcotráfico y otros delitos violentos en la comunidad.

El condado de Guilford mantiene bajo vigilancia las zonas con mayor actividad sospechosa y trabaja de manera coordinada con distintas fuerzas de seguridad para responder de forma rápida a las denuncias ciudadanas. El caso de Harden pasará ahora a los tribunales, donde se determinará su responsabilidad frente a los cargos presentados.

