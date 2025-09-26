Tres arrestados en operativo antidrogas en Lancaster

Lancaster, SC.- Un operativo conjunto de la Fuerza de Tareas Multijurisdiccional de Narcóticos del Condado Lancaster derivó en la detención de tres personas acusadas de delitos relacionados con metanfetaminas. La acción policial ocurrió el martes 23 de septiembre de 2025 en una vivienda ubicada en Cane Mill Road.

Los agentes ya habían organizado a principios de mes una compra controlada en la misma dirección, lo que permitió obtener órdenes de registro y arresto contra Joel Brandon Scott, de 43 años. El martes 23 de septiembre, oficiales del equipo SWAT del sheriff, la Unidad de Crímenes Callejeros e investigadores se presentaron en la propiedad y localizaron a Scott junto a Robert Mitchell Hough, de 60 años, y Shakia Tranace Myles, de 46 años.

En el lugar también se encontraba otra mujer con su hijo pequeño, quienes no enfrentan cargos ni vinculación con actividades delictivas.

Durante el registro, los agentes hallaron metanfetamina, balanzas digitales y una pipa para fumar. La operación se desarrolló sin incidentes y los tres sospechosos fueron trasladados al Centro de Detención del Condado Lancaster.

Scott enfrenta cargos por distribución de metanfetamina. Aunque publicó una fianza de 3.500 dólares, permanece bajo custodia debido a la violación de las condiciones de su participación en el Programa de Tribunales de Drogas del Sexto Circuito de Adultos.

Hough y Myles fueron acusados de posesión con intención de distribuir metanfetamina. La fianza de Hough se fijó en 7.500 dólares, pero continúa detenido luego de que su fiador presentara documentos por violación de términos previos de libertad. En el caso de Myles, la fianza se estableció en 5.000 dólares y hasta ahora no la ha publicado.

El sheriff Barry Faile destacó la importancia del procedimiento. “Nuestros oficiales de narcóticos han estado observando esta casa durante bastante tiempo. Es un lugar conocido por la venta de drogas ilegales y frecuentado por individuos vinculados a delitos. Logramos arrestar a Scott con la orden pendiente y acusar a los otros dos por la metanfetamina encontrada durante la búsqueda”, declaró.

Las autoridades recordaron que todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Además, invitaron a la comunidad a brindar información sobre este u otros casos de manera anónima a través de la línea 803-283-3388, la página www.p3tips.com/983 o la aplicación móvil P3Tips disponible para dispositivos Apple y Android.

