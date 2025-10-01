jueves, octubre 2, 2025
Modified date:

Colapsa parcialmente edificio en el Bronx en New York

ESTADOS UNIDOS
36
Colapsa parcialmente edificio en el Bronx en New York
Foto: Cortesía X @FDNY
Maria Gabriela Perez

New York.- El Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) y personal de diversas agencias de primera respuesta se encuentran desde tempranas horas del miércoles 1 de octubre ejecutando una operación coordinada tras el colapso parcial de una estructura en el 205 de Alexander Avenue, en el Bronx.

En un comunicado emitido por las redes sociales el departamento de bomberos de New York (FDNY) indicó que lidera las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar. Mientras que el Departamento de Policía (NYPD) ha asegurado el perímetro para garantizar la seguridad y gestionar los cierres de calles.

De la misma manera, señalaron que como medida de precaución, la empresa de servicios públicos Con Edison ha cortado el suministro de gas al edificio afectado.

La autoridades indicaron además, que para asistir a los residentes desplazados, se ha habilitado un refugio temporal en un centro comunitario cercano en la misma Alexander Avenue. Además, se han dispuesto autobuses de la MTA para ofrecer cobijo adicional a los afectados.

Ver más: Secretario de Guerra elimina políticas de diversidad en el Ejército

Alcalde llegó al lugar del suceso

Al lugar llegó el alcalde de New York, Eric Adams, en donde ofreció una rueda de prensa indicando que “estamos recibiendo una evaluación completa del personal de emergencias y seguiremos brindándoles actualizaciones. Por su seguridad, eviten la zona”.

Por último, las autoridades instan al público a evitar la zona y a buscar rutas alternativas. Se solicita seguir en todo momento las instrucciones del personal de emergencia. Para cualquier situación que ponga en riesgo la vida, se debe llamar de inmediato al 911.

Video: Proyecto de Ley Iryna: propuesta de justicia, prevención y seguridad

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
147,892FansMe gusta
20,070SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,200SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,169SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.