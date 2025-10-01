Colapsa parcialmente edificio en el Bronx en New York

New York.- El Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) y personal de diversas agencias de primera respuesta se encuentran desde tempranas horas del miércoles 1 de octubre ejecutando una operación coordinada tras el colapso parcial de una estructura en el 205 de Alexander Avenue, en el Bronx.

En un comunicado emitido por las redes sociales el departamento de bomberos de New York (FDNY) indicó que lidera las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar. Mientras que el Departamento de Policía (NYPD) ha asegurado el perímetro para garantizar la seguridad y gestionar los cierres de calles.

NYCEM and emergency personnel are conducting an interagency response to a partial building collapse at 205 Alexander Ave. FDNY operations continue. NYPD is on scene for site security and enforcement of street closures. Con Edison Gas has shut gas utility to the impacted building.… https://t.co/rBo8Usr1Bc pic.twitter.com/hA1Np3KgWq — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) October 1, 2025

De la misma manera, señalaron que como medida de precaución, la empresa de servicios públicos Con Edison ha cortado el suministro de gas al edificio afectado.

La autoridades indicaron además, que para asistir a los residentes desplazados, se ha habilitado un refugio temporal en un centro comunitario cercano en la misma Alexander Avenue. Además, se han dispuesto autobuses de la MTA para ofrecer cobijo adicional a los afectados.

Alcalde llegó al lugar del suceso

Al lugar llegó el alcalde de New York, Eric Adams, en donde ofreció una rueda de prensa indicando que “estamos recibiendo una evaluación completa del personal de emergencias y seguiremos brindándoles actualizaciones. Por su seguridad, eviten la zona”.

Por último, las autoridades instan al público a evitar la zona y a buscar rutas alternativas. Se solicita seguir en todo momento las instrucciones del personal de emergencia. Para cualquier situación que ponga en riesgo la vida, se debe llamar de inmediato al 911.

