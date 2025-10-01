jueves, octubre 2, 2025
5 eventos de bendición de animales en iglesias del área de Charlotte

5 eventos de bendición de animales en iglesias del área de Charlotte
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Muchas iglesias invitan a la gente a traer a sus mascotas para la Bendición de los Animales a principios de octubre. Este evento especial se ha convertido en una parte muy querida de la festividad de San Francisco de Asís, que se celebra el 4 de octubre.

Las iglesias celebran eventos de Bendición de los Animales en diferentes fechas en esta época del año.

San Francisco de Asís fue un fraile católico de los siglos XII y XIII que fundó la orden religiosa de los franciscanos y que es el santo patrón de los animales.

Bendición de los animales en el área de Charlotte

Estas son solo algunas oportunidades para llevar a tu mascota a una Bendición de los Animales en el área de Charlotte.

Asegúrese de seguir los enlaces a continuación a los sitios web de las iglesias y las cuentas de redes sociales para verificar los eventos y verificar si hay cambios.

1-Bendición de los Animales en St. Matthew Church

  • 8015 Ballantyne Commons Parkway, Charlotte, NC,
  • Sábado 4 de octubre de 2025,
  • 12:00 p. m.

Se reunirán Jardín de San Francisco (si el tiempo lo permite). El Jardín de San Francisco se encuentra en la parte trasera del estacionamiento, cerca de la esquina de Rea Road y Ballantyne Commons Parkway. Por favor, asegúrese de que sus animales estén bien sujetos con correa, en un transportín o jaula.

2- Bendición de Animales en St. Thomas Aquinas Catholic Church

  • 1400 Suther Road, Charlotte, NC,
  • sábado 4 de octubre de 2025,
  • 12:00 p. m.

3- Bendición de los Animales en St. Peter Catholic Church

  • 507 South Tryon Street, Charlotte, NC
  • Sábado 4 de octubre de 2025,
  • 10:00 a. m.

Encuentro en el Jardín para la Bendición de los Animales.

4 – Bendición de Animales en St. Gabriel Catholic Church

  • 3016 Providence Road, Charlotte, NC
  • Sábado 4 de octubre de 2025,
  • De 10:00 a.m. a 10:15 a.m.

5- Bendición de los Animales con Myers Park United Methodist Church

  • Estacionamiento al otro lado de la calle
  • 1501 Queens Road, Charlotte, NC
  • Domingo 5 de octubre de 2025
  • 3:00 p. m.

Todas las mascotas (perros, gatos, peces, etc.) son bienvenidas a este breve y agradable taller donde recibirán una bendición especial. Las mascotas deben estar debidamente adiestradas y sujetas.

