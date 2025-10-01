Charlotte, NC.- Muchas iglesias invitan a la gente a traer a sus mascotas para la Bendición de los Animales a principios de octubre. Este evento especial se ha convertido en una parte muy querida de la festividad de San Francisco de Asís, que se celebra el 4 de octubre.
Las iglesias celebran eventos de Bendición de los Animales en diferentes fechas en esta época del año.
San Francisco de Asís fue un fraile católico de los siglos XII y XIII que fundó la orden religiosa de los franciscanos y que es el santo patrón de los animales.
Bendición de los animales en el área de Charlotte
Estas son solo algunas oportunidades para llevar a tu mascota a una Bendición de los Animales en el área de Charlotte.
Asegúrese de seguir los enlaces a continuación a los sitios web de las iglesias y las cuentas de redes sociales para verificar los eventos y verificar si hay cambios.
1-Bendición de los Animales en St. Matthew Church
- 8015 Ballantyne Commons Parkway, Charlotte, NC,
- Sábado 4 de octubre de 2025,
- 12:00 p. m.
Se reunirán Jardín de San Francisco (si el tiempo lo permite). El Jardín de San Francisco se encuentra en la parte trasera del estacionamiento, cerca de la esquina de Rea Road y Ballantyne Commons Parkway. Por favor, asegúrese de que sus animales estén bien sujetos con correa, en un transportín o jaula.
2- Bendición de Animales en St. Thomas Aquinas Catholic Church
- 1400 Suther Road, Charlotte, NC,
- sábado 4 de octubre de 2025,
- 12:00 p. m.
3- Bendición de los Animales en St. Peter Catholic Church
- 507 South Tryon Street, Charlotte, NC
- Sábado 4 de octubre de 2025,
- 10:00 a. m.
Encuentro en el Jardín para la Bendición de los Animales.
4 – Bendición de Animales en St. Gabriel Catholic Church
- 3016 Providence Road, Charlotte, NC
- Sábado 4 de octubre de 2025,
- De 10:00 a.m. a 10:15 a.m.
5- Bendición de los Animales con Myers Park United Methodist Church
- Estacionamiento al otro lado de la calle
- 1501 Queens Road, Charlotte, NC
- Domingo 5 de octubre de 2025
- 3:00 p. m.
Todas las mascotas (perros, gatos, peces, etc.) son bienvenidas a este breve y agradable taller donde recibirán una bendición especial. Las mascotas deben estar debidamente adiestradas y sujetas.