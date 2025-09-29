Festival de Música Southern Soul en East Spencer el 4 de octubre

Charlotte, NC.- La ciudad de East Spencer presentará el Southern Soul Music Festival el sábado 4 de octubre de 2025, de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., en Royal Giants Park, 200 Robinson Road, Salisbury, Carolina del Norte.

«Tenemos 1,6 millas cuadradas de ancho y contamos con un maravilloso parque conocido como Royal Giants Park. Royal Giants Park cuenta con un pequeño pero importante segmento del Carolina Thread Trail. Este segmento conecta el parque recientemente remodelado con la comunidad, que incluye un parque acuático, una cancha de cornhole, campos de béisbol y una zona de picnic» se lee en su El pueblo de East Spencer, Carolina del Norte, se conoció originalmente como la Ciudad del Sur, y en 1901, el nombre del pueblo se cambió a East Spencer.se lee en su página web.

«Es importante destacar que el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de East Spencer ofrece instalaciones y programas recreativos de calidad, para que todos tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y feliz mientras mejoran el bienestar de la comunidad a través de la recreación, los espacios abiertos y los recursos naturales».

Busque actualizaciones en la página de Parques y Recreación de East Spencer.

La entrada es gratuita.

Disfruta de un día completo con actuaciones de bandas en vivo, puestos de comida, juegos y rifas. Diversión para todas las edades.