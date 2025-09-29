martes, septiembre 30, 2025
Modified date:

Festival de Música Southern Soul en East Spencer el 4 de octubre

NOTICIAS
15
Festival de Música Southern Soul en East Spencer el 4 de octubre
Cortesía: Southern Soul Music Festival
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- La ciudad de East Spencer presentará el Southern Soul Music Festival el sábado 4 de octubre de 2025, de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., en Royal Giants Park, 200 Robinson Road, Salisbury, Carolina del Norte.

El pueblo de East Spencer, Carolina del Norte, se conoció originalmente como la Ciudad del Sur, y en 1901, el nombre del pueblo se cambió a East Spencer. «Tenemos 1,6 millas cuadradas de ancho y contamos con un maravilloso parque conocido como Royal Giants Park. Royal Giants Park cuenta con un pequeño pero importante segmento del Carolina Thread Trail. Este segmento conecta el parque recientemente remodelado con la comunidad, que incluye un parque acuático, una cancha de cornhole, campos de béisbol y una zona de picnic» se lee en su página web.
«Es importante destacar que el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de East Spencer ofrece instalaciones y programas recreativos de calidad, para que todos tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y feliz mientras mejoran el bienestar de la comunidad a través de la recreación, los espacios abiertos y los recursos naturales».
La entrada es gratuita.

Lee también: Opción Fin de Semana: Festival Latino Gastonia en Wow Supermarket

Disfruta de un día completo con actuaciones de bandas en vivo, puestos de comida, juegos y rifas. Diversión para todas las edades.

Las bandas incluyen:

  • Música de Mentes Melódicas
  • Banda Encore

Lee también: Festival de Cine de Charlotte en Independent Picture House

  • Banda de siguiente nivel
  • Algo para la gente

Video: Festival Colombiano 2023 con gran asistencia de personas

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
147,892FansMe gusta
20,070SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,200SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,169SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.