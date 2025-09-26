Exdirector del FBI James Comey es imputado por un Gran Jurado Federal

Washington.- Un gran jurado federal presentó cargos formales contra James B. Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), por un cargo de declaración falsa y otro de obstrucción.

Así lo dieron a conocer varios medios de comunicación, tras informaciones de fuentes del Departamento de Justicia (DOJ), que indican que la imputación surge en un momento en que el presidente Trump había solicitado públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que procediera legalmente contra adversarios políticos.

Es de mencionar, que Comey supervisó previamente la investigación de alto perfil sobre la posible interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump.

Trump calificó a Comey como “policía corrupto”

Tras conocer la noticia, el presidente Donald Trump se refirió a Comey como un “policía corrupto”, afirmando que su mentira fue “muy simple, pero IMPORTANTE” y que fue “atrapado inesperadamente”.

El presidente también calificó al exdirector como un “destructor de vidas” y expresó su desconfianza sobre el juez asignado al caso por haber sido designado por un presidente anterior.

“Comey fue un destructor de vidas. Sabía exactamente lo que decía, y que era una mentira muy grave y de gran alcance por la que había que pagar un alto precio”, destacó Trump.

