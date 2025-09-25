¿Dónde celebrar el Día Nacional Anual de Granjas de Alpacas?

Charlotte, NC.- En los Días Nacionales de las Granjas de Alpacas , el 27 y 28 de septiembre de 2025, las granjas y ranchos de alpacas de todo el país invitan al público a conocer a las alpacas, comprar productos de lana de alpaca y aprender sobre los animales.

Hay varios lugares a poca distancia en coche de Charlotte donde puede ver alpacas en el Día Nacional de las Granjas de Alpacas. Si lees esto desde otro lugar, busque eventos del Día Nacional de las Granjas de Alpacas en tu zona.

También te puede interesar una gran lista de encuentros con animales en el área de Charlotte , incluidas granjas, zoológicos, ranchos y refugios de animales.

Días Nacionales de Granjas de Alpacas en Good Karma Ranch

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025.

Horarios: de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. el sábado y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. el domingo. Sujeto a agotamiento.

Good Karma Ranch, 1041 Brevard Place Road, Iron Station, Carolina del Norte.

$10. Niños menores de 3 años entran gratis.

A 42 km de Charlotte.

Puede ir a aprender sobre las alpacas y a comprar en la Tienda de la Granja. Podrás conocerlas, alimentarlas y tomarte fotos con ellas. Conoce a las crías de alpaca.

Debes reservar tu plaza con antelación, ya que es probable que se agoten. Sigue este enlace para registrarte. El cupo es limitado.

Granja y rancho de alpacas de lana Granja y rancho de alpacas Fleece

Domingo 28 de septiembre de 2025

De 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

4401 Miami Church Road, Concord, Carolina del Norte

$5 por persona (los niños de 3 años o menos entran gratis)

A 29 millas de Charlotte Disfrute de una demostración de fibra, pase tiempo con alpacas, música en vivo, pintura facial, vendedores y más.