¿Dónde celebrar el Día Nacional Anual de Granjas de Alpacas?

Charlotte, NC.- En los Días Nacionales de las Granjas de Alpacas , el 27 y 28 de septiembre de 2025, las granjas y ranchos de alpacas de todo el país invitan al público a conocer a las alpacas, comprar productos de lana de alpaca y aprender sobre los animales.
Hay varios lugares a poca distancia en coche de Charlotte donde puede ver alpacas en el Día Nacional de las Granjas de Alpacas. Si lees esto desde otro lugar, busque eventos del Día Nacional de las Granjas de Alpacas en tu zona.
Días Nacionales de Granjas de Alpacas en Good Karma Ranch
- Sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025.
- Horarios: de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. el sábado y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. el domingo. Sujeto a agotamiento.
- Good Karma Ranch, 1041 Brevard Place Road, Iron Station, Carolina del Norte.
- $10. Niños menores de 3 años entran gratis.
- A 42 km de Charlotte.
Puede ir a aprender sobre las alpacas y a comprar en la Tienda de la Granja. Podrás conocerlas, alimentarlas y tomarte fotos con ellas. Conoce a las crías de alpaca.
Debes reservar tu plaza con antelación, ya que es probable que se agoten. Sigue este enlace para registrarte. El cupo es limitado.
Granja y rancho de alpacas de lana
- Granja y rancho de alpacas Fleece
- Domingo 28 de septiembre de 2025
- De 11:00 a. m. a 6:00 p. m.
- 4401 Miami Church Road, Concord, Carolina del Norte
- $5 por persona (los niños de 3 años o menos entran gratis)
- A 29 millas de Charlotte
Disfrute de una demostración de fibra, pase tiempo con alpacas, música en vivo, pintura facial, vendedores y más.
Las alpacas de Cleo
- Cleo’s Alpacas, LLC
- Sábado 27 de septiembre de 2025, de 10 a. m. a 4 p. m.
- 211 Cedarcrest Drive, Mooresville, Carolina del Norte
- El evento está listado aquí.
- Gratis .
Visite las alpacas y descubre todos los usos de la fibra. Recorre la granja y aprende sobre su cuidado. La Cabaña de Campo de Cleo estará abierta y surtida de lana, bolas para secadora, jabón de fieltro, calcetines y otros productos de alpaca hechos a mano, justo a tiempo para tus compras navideñas. Mantente al tanto de las novedades en la página de Facebook de Cleo’s Alpacas.
Días Nacionales de Granjas de Alpacas en Serenity en Stony Point Alpaca Farm
- Sábado 27 de septiembre y domingo 28 de septiembre de 2025
- De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
- 226 Walker Valley Drive, Stony Point, Carolina del NorteGratis (no es necesario registrarse)
- A 55 millas de Charlotte
Stony Point está cerca de Statesville.
- Conoce y acaricia alpacas
- Camiones de comida
- Cerveza y vino
- Compras