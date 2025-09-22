Viuda de Charlie Kirk perdona al asesino de su esposo en Arizona

Arizona.- En un emotivo homenaje realizado al activista Charlie Kirk, su esposa, Erika Kirk, sorprendió a miles de personas, afirmando que perdonaba al joven acusado del asesinato de su esposo.

El evento que se realizó en el Estadio State Farm de Arizona en la que asistieron cerca de 73.000 personas, la Sra. Kirk afirmó: “Lo perdono porque es lo que hizo Cristo. La respuesta al odio es no odiar”.

Medios de comunicación destacaron que sus palabras fueron recibidas con una sonora ovación, marcando un momento de profundo impacto en el funeral.

En su discurso, Erika Kirk delineó la visión que, según ella, su esposo defendió en vida. «Tras el asesinato de Charlie, no vimos violencia. No vimos disturbios. No vimos revolución. En cambio, vimos lo que mi esposo siempre anhelaba ver en este país: un avivamiento», declaró.

Erika Kirk: "After Charlie's assassination, we didn't see violence. We didn't see rioting. We didn't see revolution. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country — we saw REVIVAL." 🙏 pic.twitter.com/oH1NSoVLrI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025

De la misma manera, también compartió que los médicos le aseguraron que la muerte de Charlie fue instantánea y sin dolor, lo cual brindó un consuelo a la familia.

Por último, recordó la misión que su esposo emprendió al fundar Turning Point, una organización para promover valores conservadores y cristianos entre los jóvenes. «La misión de mi esposo fue salvar a hombres jóvenes, justo como el que le quitó la vida”.

Asistió el presidente Trump y el vicepresidente Vance

Mientras que el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, quien asistió al servicio, rindió homenaje a Kirk, afirmando que «su asesinato no fue solo un ataque contra un hombre o un movimiento, sino un ataque contra nuestra nación entera».

President Donald J. Trump honors Charlie Kirk ❤️ "We go forward strengthened by his faith, bolstered by his courage, and inspired by his example to defend the country he lived for, for the freedoms he died for, and the values in which he so deeply believed." pic.twitter.com/cwPCEDXO8o — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Trump agregó que la gente debe sentirse «fortalecida por su fe, alentada por su coraje e inspirada por su ejemplo para defender el país por el que vivió, las libertades por las que murió y los valores en los que tan profundamente creyó».

Es de mencionar, que entre los presentes también estuvieron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el de Defensa Pete Hegseth, el de Salud Robert F. Kennedy Jr. y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard.

