Trump se burla de las milicias venezolanas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló el lunes 22 de septiembre de los entrenamientos de las milicias ciudadanas de Venezuela, efectuados durante el fin de semana.

Trump en sus redes sociales publicó un video en donde se evidencia en las imágenes de mujeres civiles en formación militar y las acompañó con un comentario sarcástico: “ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”.

Es de destacar que la publicación, llega en medio de una escalada de tensiones bilaterales, avivadas por el reciente despliegue naval estadounidense en el mar Caribe y el hundimiento de varias embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico.

De la misma manera, durante el fin de semana, el primer mandatario estadounidense advirtió al gobierno de Nicolás Maduro que pagaría un precio «incalculable» si no acepta la repatriación de «presos» que, según él, han sido «forzados a ir a EE.UU.».

La Casa Blanca confirma la carta enviada por Maduro

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a varios medios de comunicación, que la administración de Trump ha recibido una carta de Maduro, pero la desestimó por contener «muchas mentiras».

En una conferencia de prensa, Leavitt reiteró la postura de Washington de que «el régimen de Maduro es ilegítimo» y que «la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado».

Por último, la portavoz enfatizó que el presidente Trump está decidido a utilizar «todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales» que presuntamente proviene de Venezuela.

