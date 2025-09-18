Celebraciones de la Independencia de Costa Rica y Nicaragua

Charlotte, NC.- Honduras y Costa Rica conmemoran en septiembre su independencia, un hecho histórico que marcó el rumbo de toda Centroamérica en 1821. Ambas naciones recuerdan la firma del Acta de Independencia en Guatemala, documento que declaró la separación de la región respecto al dominio español.

La independencia no llegó a través de una guerra cruenta como ocurrió en otros países de América. Los líderes locales, junto con autoridades de la Capitanía General de Guatemala, tomaron la decisión de desligarse de la Corona española después de la caída del Imperio en México y la presión creciente de movimientos emancipadores en el continente. Con ese acto, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica iniciaron un proceso de construcción política y social que los condujo a definir sus propios caminos como repúblicas.

Lee también: Costa Rica y México entre los primeros países más felices del mundo

En el caso de Honduras, la independencia abrió la puerta a múltiples retos. El país enfrentó conflictos internos y presiones externas mientras buscaba organizar un sistema político estable. A lo largo del siglo XIX, Honduras formó parte de intentos unionistas en Centroamérica, pero finalmente consolidó su soberanía nacional con un gobierno propio. Hoy, la fecha se convierte en un recordatorio del sacrificio y la visión de quienes soñaron con un país libre y con voz propia en la región.

Costa Rica, por su parte, vivió un proceso más pacífico tras la independencia. La provincia decidió acatar el Acta y se unió inicialmente al Imperio Mexicano de Iturbide, aunque poco después retomó su camino independiente. A diferencia de sus vecinos, Costa Rica mantuvo una tradición de estabilidad política mayor y logró consolidar un modelo que priorizó la educación y el desarrollo social como pilares de su vida republicana.

En la actualidad, tanto Honduras como Costa Rica celebran la independencia con desfiles, actos cívicos y actividades culturales que resaltan la identidad nacional. En Tegucigalpa, estudiantes y militares marchan con banderas y música patriótica, mientras en San José se enciende la tradicional antorcha de la libertad, símbolo que recorre todo el istmo desde Guatemala hasta Costa Rica.

La independencia representa más que un aniversario. Se trata de un recordatorio de unidad, de lucha por la libertad y del compromiso que ambos países mantienen con sus ciudadanos. Honduras y Costa Rica no solo evocan su pasado, sino que también miran hacia el futuro con la responsabilidad de honrar ese legado de libertad y soberanía.

Celebraciones de ambas indepedencias en Charlotte

Sábado 20 de septiembre de 2025

4:00 pm

Camino Community Center, 133 Stetson Drive, Charlotte, NC

Gratis

Domingo 21 de septiembre de 2025

4:00 pm

Camino Community Center

133 Stetson Drive, Charlotte, NC

Gratis

Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte es una organización que preserva y celebra las festividades y culturas de muchos países latinoamericanos. Estos son los países de origen de muchos residentes de Charlotte.

A lo largo del año, la organización organiza celebraciones del Día de la Independencia de los diferentes países. Los eventos son gratuitos y abiertos a todo el público.

A lo largo de su existencia, la organización ha acogido más de 200 eventos culturales.

Adriana García: Sabor, raíces y sueños cumplidos