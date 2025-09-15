Prepárate para Otoño con estas cinco actividades en Charlotte

Charlotte, NC.- Ya se acerca el otoño una época perfecta para viajar a la Ciudad Reina. Las temperaturas más suaves lo invitan a disfrutar del fresco aire otoñal para asistir a festivales, eventos deportivos y mucho más. Planifique su escapada de otoño a Charlotte en torno a estos eventos imperdibles y acontecimientos de temporada.

Visita el pueblo mágico de Fairhaven Los sábados y domingos, del 4 de octubre al 23 de noviembre, disfrute de la magia de Fairhaven durante el Festival del Renacimiento de Carolina. Compre artesanías en el Mercado Artesanal y luego observe a caballeros en justas a caballo, la majestuosa cetrería y mucho más en todo el recinto del festival. Lee también: 6 lugares de entretenimiento para toda la familia

Sigue el camino de baldosas amarillas hasta Oz Experimente la Ciudad Esmeralda con dos producciones en Charlotte. El espectáculo «Wicked» llega al Teatro Belk del 24 de septiembre al 26 de octubre. Lleve a los más pequeños a la producción de «Viaje a Oz» del Teatro Infantil de Charlotte del 20 de septiembre al 5 de octubre.

Anima a los equipos locales Los Carolina Panthers y el Carolina Ascent comienzan la temporada 2025 este otoño. No te pierdas el primer partido en casa de los Panthers contra los Atlanta Falcons el domingo 21 de septiembre en el Bank of America Stadium, ni el primer partido en casa del Ascent en el American Legion Memorial Stadium el sábado 6 de septiembre contra el Tampa Bay Sun FC.

Vea la nueva exhibición del Gantt Center La exposición más reciente del Centro Gantt, «Tiempo de Baile Furioso», es la primera presentación individual de la artista A’driane Nieves en un museo. A través de esta exposición, Nieves ha creado un espacio donde el arte se convierte tanto en reflexión como en restauración. Lee también: Entretenimiento, recreación y aprendizaje en Gaston