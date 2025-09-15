Concord, NC.- El Departamento de Policía de Cornelius se encuentra de luto tras la muerte del oficial Gabriel Stainback, quien perdió la vida el sábado 13 de septiembre, por la tarde en Concord, Carolina del Norte. Stainback circulaba en bicicleta junto a su esposa cuando un vehículo lo atropelló, hecho que generó conmoción entre sus compañeros y la comunidad local.

El agente había jurado servicio en diciembre de 2024 después de completar el Programa de Entrenamiento Básico para las Fuerzas del Orden. Su incorporación al cuerpo policial representó el inicio de una carrera que prometía compromiso y vocación. Además, Stainback se había casado recientemente, lo que acentuó la tristeza por una vida interrumpida de manera repentina.

El Departamento de Policía de Cornelius confirmó el deceso a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Nuestras más sinceras condolencias para su familia y toda nuestra familia del CPD. Por favor, ténganlos presentes en sus pensamientos durante esta tragedia inimaginable”, expresó la institución. La publicación recibió numerosos mensajes de solidaridad de ciudadanos y agencias policiales de la región.

El accidente ocurrió en una vía de Concord que habitualmente utilizan ciclistas locales. Testigos informaron a las autoridades sobre el impacto y equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar. A pesar de los esfuerzos, Stainback no sobrevivió a las heridas. Su esposa resultó ilesa, aunque recibió asistencia médica preventiva y apoyo emocional tras el incidente.

La noticia se propagó con rapidez en Cornelius y áreas vecinas. Vecinos y líderes comunitarios destacaron el compromiso del oficial con la seguridad ciudadana en el poco tiempo que ejerció. Algunos lo recordaron como un joven con vocación de servicio, siempre dispuesto a tender una mano.

El alcalde de Cornelius expresó condolencias a la familia del agente y aseguró que la ciudad acompañará a los allegados en este momento de duelo. “Gabriel representaba el espíritu de servicio que caracteriza a nuestra comunidad. Su pérdida nos deja un vacío enorme”, señaló en una declaración pública.

Lee también: Un niño de 12 años murió en un accidente vehicular

El Departamento de Policía de Cornelius organizó actos internos de homenaje y prepara una ceremonia oficial para honrar su memoria. Compañeros de trabajo aseguraron que mantendrán viva la huella de Stainback, un oficial que apenas comenzaba su carrera, pero que ya inspiraba respeto y cariño dentro de la institución.

Por su parte, Huntersville Fire también expresó sus condolencias en su cuenta X: «Nos entristece profundamente el fallecimiento del oficial Gabriel Stainback. Este oficial dejó una huella enorme en todos los que conoció y con @CorneliusPD sirvió. Una tragedia inimaginable. Llevamos a su familia, a su nueva esposa y a la familia del CPD en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Descansa en paz hermano».

Very sad to learn of the passing of @CorneliusPD Officer Gabriel Stainback. This officer made a HUGE impact on everyone he met & served with. An unimaginable tragedy, we hold his family, his new wife, the CPD family in our hearts and our prayers. Rest Easy brother. 🙏🏻 pic.twitter.com/oe26ukMcPk — Huntersville Fire (@Huntersville_FD) September 14, 2025

La investigación sobre el accidente continúa en Concord para esclarecer las circunstancias exactas del atropello. Mientras tanto, la comunidad de Cornelius se une en oración y solidaridad por la memoria de Gabriel Stainback y por la fortaleza de su familia.

Video: Tiroteo cerca de un supermercado hispano deja 1 herido