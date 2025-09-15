Activan Alerta Azul al sur de NC tras ataque a un oficial de policía

McCaysville, NC.- Las autoridades de Georgia emitieron una Alerta Azul después de que un oficial de policía resultara gravemente herido por disparos en la localidad de McCaysville, un pequeño pueblo situado cerca de la frontera entre Georgia y Tennessee, al sur de Carolina del Norte.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 13 de septiembre y generó un amplio despliegue policial en la región. El oficial baleado permanece en estado crítico y recibe atención médica especializada. Su identidad no fue revelada para proteger la privacidad de la familia, aunque voceros confirmaron que se trata de un miembro activo de la fuerza local con varios años de servicio.

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) identificó al sospechoso como Timothy Craig Ramsey, un hombre blanco de 5 pies 11 pulgadas de estatura, 185 libras de peso, cabello largo castaño y ojos azules. Investigadores señalaron que testigos vieron a Ramsey por última vez en la zona de 1st Street en McCaysville. Vestía camiseta verde, pantalones verdes y un casco de motocicleta oscuro.

Las autoridades advirtieron que el sospechoso está armado y representa un alto nivel de peligrosidad. Recomendaron a la población evitar cualquier intento de acercamiento y comunicarse inmediatamente con el 911 en caso de avistamiento. El jefe de policía local insistió en que la colaboración ciudadana resulta esencial para capturar al fugitivo y garantizar la seguridad de la comunidad.

Unidades de distintas agencias estatales y locales se sumaron a la operación de búsqueda. Helicópteros sobrevolaron la zona mientras equipos tácticos recorrieron áreas residenciales y caminos rurales. La GBI instaló varios puntos de control en las carreteras cercanas con el objetivo de cerrar posibles rutas de escape.

El incidente conmocionó a McCaysville, una localidad caracterizada por su tranquilidad. Vecinos expresaron preocupación y solidaridad con el oficial herido. “Nunca pensamos que algo así pudiera suceder aquí. Estamos rezando por su recuperación”, comentó un residente en declaraciones a medios regionales.

La Alerta Azul permanecerá activa hasta que las autoridades logren la captura de Ramsey. Este tipo de alerta se emite en casos de ataques contra oficiales de seguridad, con el propósito de movilizar rápidamente recursos y apoyo ciudadano.

Las autoridades reafirmaron su compromiso con la seguridad de la región y pidieron calma a la población, mientras continúan los esfuerzos para localizar al sospechoso y esclarecer los detalles del ataque.

