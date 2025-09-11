Trump honra a los héroes del 11 de Septiembre en el 24º Aniversario de los ataques

Washington.- Con motivo al 24º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, rindieron un solemne homenaje a las 2.977 vidas perdidas.

En una ceremonia emotiva en el Pentágono, el presidente pronunció un discurso conmovedor y colocó una ofrenda floral para recordar a las víctimas.

En su intervención, Trump relató los extraordinarios actos de heroísmo que definieron ese día y renovó el compromiso de la nación de defender sus valores.

«En ese día fatídico, monstruos salvajes atacaron los símbolos de nuestra civilización. Sin embargo, en Virginia, en Nueva York y en los cielos de Pensilvania, los estadounidenses no dudaron. Se mantuvieron firmes y le mostraron al mundo que nunca cederemos«, afirmó.

De la misma manera, el presidente expresó su solidaridad con las familias que continúan sintiendo la ausencia de sus seres queridos. «A cada miembro que todavía siente un vacío cada día de sus vidas, la Primera Dama y yo nos unimos a ustedes en el dolor”.

Además, Trump prometió que, como una sola nación, Estados Unidos «nunca olvidará el 11 de septiembre de 2001».

Destacó a varios héroes del 11 de Septiembre

Por otro lado, Trump también honró la memoria de héroes individuales, como el teniente coronel del Ejército Kip Taylor, quien falleció en el ataque al Pentágono, y cuyo hijo, Luke, ahora sirve en el Ejército.

También destacó al sargento del Ejército Steve Workman, quien arriesgó su vida para salvar a otros en el Pentágono. El presidente concluyó su discurso con un mensaje de esperanza y determinación. «Continuaremos como un solo pueblo, con un solo corazón, un solo destino, una sola bandera y un destino glorioso bajo un solo Dios Todopoderoso».

