OPS lanza iniciativa para combatir aumento de suicidios en las Américas

Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una nueva iniciativa para frenar el preocupante aumento de las muertes por suicidio en el continente americano.

En un comunicado publicado en su página web alertó que las Américas son la única región del mundo donde la tasa de suicidios ha crecido, registrando un incremento del 17% desde el año 2000.

Detallaron que el en 2021, más de 100.000 personas murieron por suicidio en la región. El director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, calificó cada suicidio como una «tragedia profunda».

Además, afirmó que la iniciativa busca «transformar el liderazgo, la gobernanza y las acciones de prevención del suicidio para reducir estas pérdidas».

En este sentido, anunciaron una iniciativa que se centrará en tres áreas clave: fortalecer los planes nacionales de prevención, ampliar el acceso a la atención de salud mental de calidad y reducir el estigma a través de campañas de concientización.

La OPS destacó que el suicidio afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores y que los hombres tienen tasas más altas que las mujeres. Sin embargo, el aumento ha sido más pronunciado entre las mujeres.

Alertan que diversos factores aumentan los suicidios

La OPS también señaló que factores como el abuso de alcohol y drogas, el desempleo y la desigualdad educativa están asociados al aumento de los suicidios.

En este sentido, para abordar este problema, la organización insta a la colaboración de toda la sociedad, más allá de los sistemas de salud.

La OPS ha programado un seminario web el 18 de septiembre para abordar la importancia de las comunicaciones responsables sobre la prevención del suicidio.

Video: Prevención del suicidio: recursos clave y señales de alerta