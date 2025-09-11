Guardia Costera de EE. UU. Logra su Intercepción Antidrogas Número 1,000

Wasghintong.- El Escuadrón Táctico de Interdicción en Helicóptero (HITRON) de la Guardia Costera de Estados Unidos alcanzó un hito significativo en su lucha contra el narcotráfico, completando su intercepción número 1.000 de embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, que detallaron que desde el 1 de octubre de 2024, HITRON ha interceptado $3.3 mil millones en narcóticos ilícitos, lo que representa un aumento de tres veces su promedio anual.

Al respecto, el vicealmirante Nathan Moore, comandante del Área Atlántica de la Guardia Costera, destacó el valor estratégico de la unidad, que ha pasado de ser un programa prototipo a una fuerza vital en los esfuerzos antinarcóticos.

1,000 interdictions. For over 20 years, @USCG HITRON has delivered decisive results at sea—stopping narco-terrorists and preventing billions of dollars in illicit drugs from reaching American shores. Recently, HITRON completed its 1,000th interdiction of a narco-trafficking… pic.twitter.com/PEe0iqESwq — U.S. Coast Guard (@USCG) September 10, 2025

Lograron incautar más de tres mil libras de cocaína

De la misma manera, precisaron que el hito de la intercepción número 1.000 se logró el 25 de agosto, cuando una embarcación sospechosa fue detectada a unas 372 millas náuticas de la costa de Acapulco, México.

Explicaron que después de que la embarcación no respondiera a las advertencias, la tripulación del helicóptero utilizó un rifle de precisión para deshabilitar el motor. Un equipo de abordaje incautó más de 3.600 libras de presunta cocaína con un valor estimado de $49 millones.

Por último, destacaron que HITRON, con base en Jacksonville, Florida, ha interceptado $33.2 mil millones en drogas ilícitas desde su fundación en 1999, promediando una interdicción cada nueve días. A través de la Operación Pacific Viper, la Guardia Costera está intensificando sus operaciones en el Pacífico Oriental para interrumpir el tráfico de drogas.

