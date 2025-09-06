CMPD pide ayuda para localizar a hombre desaparecido

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) intensifica la búsqueda de Joseph Nsiah Bimpeh, un hombre de 65 años reportado como desaparecido desde el martes 2 de septiembre. La Unidad de Personas Desaparecidas del CMPD lidera la investigación y solicita la colaboración del público para dar con su paradero.

Los oficiales recibieron la alerta a las 10:57 p. m. del mismo martes 2 de septiembre. Testigos informaron que Bimpeh salió de su residencia en Wicked Oak Lane durante la tarde y caminó en dirección a Old Plank Road y Galeburg Street. Lo vieron por última vez a las 4:50 p. m., cuando avanzaba hacia el noroeste, rumbo a Brookshire Boulevard.

Al momento de su desaparición, Bimpeh vestía una camiseta blanca sin mangas, pantalones cortos del mismo color y una bata con tonalidades blancas, azules y amarillas. Su familia confirmó que enfrenta problemas cognitivos y de salud, situación que eleva la urgencia de encontrarlo cuanto antes.

El CMPD difundió una descripción detallada para facilitar la identificación. Bimpeh mide 5 pies con 10 pulgadas de altura, pesa alrededor de 175 libras, tiene cabello blanco con calvicie visible y ojos marrones. La policía advirtió que podría mostrarse desorientado debido a su condición médica.

El llamado a la comunidad busca obtener cualquier dato que permita ubicarlo. Las autoridades exhortaron a los residentes de las zonas cercanas a Old Plank Road, Galeburg Street y Brookshire Boulevard a permanecer atentos. Cualquier persona que lo vea o disponga de información relevante debe comunicarse de inmediato al 911. El número de queja asignado al caso es 20250902-2257-00.

La Unidad de Personas Desaparecidas mantiene un despliegue activo en la zona, con patrullajes y entrevistas a vecinos para reconstruir los últimos movimientos del hombre. Además, el CMPD coordina con agencias locales para ampliar la búsqueda y utilizar recursos adicionales en áreas residenciales y senderos cercanos.

Los familiares de Bimpeh se encuentran preocupados y esperan noticias alentadoras. Han pedido apoyo a la comunidad y agradecieron la rápida intervención policial. “Queremos que regrese a casa sano y salvo, cualquier ayuda es valiosa”, expresaron en un mensaje difundido por las autoridades.

El CMPD reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de la investigación y subrayó la importancia de la participación vecinal para resolver este caso lo más pronto posible.

