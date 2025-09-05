Jornada consular para ecuatorianos en Charlotte y alrededores

Charlotte, NC.- El Consulado General del Ecuador en la ciudad de Atlanta, anunció en su página de facebook, que estará brindando una jornada consular móvil a sus connacionales los días 20 y 21 de septiembre. Esta es una excelente oportunidad para realizar tus trámites consulares sin tener que viajar largas distancias.

¡No dejes pasar esta oportunidad! Para ser atendido, es necesario agendar tu cita con anticipación. Puedes solicitar tu turno escribiendo un correo electrónico a:

cecuatlanta@cancilleria.gob.ec

Tienes plazo para hacerlo hasta el 17 de septiembre. Recuerda que los cupos son limitados, por lo que te recomendamos gestionar tu cita lo antes posible.

Durante esta jornada consular, estarán ofreciendo los siguientes servicios:

🔹 Emisión de pasaportes biométricos

Si tu pasaporte está por vencer o ya ha expirado, o si necesitas un nuevo documento por pérdida o robo, podrás realizar el trámite directamente durante en esta visita.

🔹 Otorgamiento de poderes generales y especiales

Si necesitas otorgar un poder para realizar trámites legales, notariales, bancarios u otros en Ecuador, este es el momento ideal para hacerlo. El equipo consular estará preparado para ayudarte con todo el proceso.

🔹 Cambio de domicilio electoral

¿Quieres actualizar tu lugar de votación? Podrás realizar el cambio de domicilio electoral para que en futuras elecciones puedas ejercer tu derecho al voto en el lugar que te resulte más conveniente.

Este servicio está dirigido a todos los ciudadanos ecuatorianos que residen en Charlotte, Carolina del Norte y zonas cercanas. Nuestro objetivo es acercar los servicios consulares a la comunidad, facilitando el acceso a trámites esenciales para los ecuatorianos residentes en el exterior.

¡Te esperamos! Recuerda compartir esta información con otros ecuatorianos que puedan beneficiarse de esta jornada consular.