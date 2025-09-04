Ramble On Music Festival: Festival de música gratuito en Davidson

Davidson, NC.- El segundo festival anual de música Ramble On de la ciudad de Davidson se celebrará el sábado 20 de septiembre de 2025, de 12:00 p. m. a 10:00 p. m., en 405 S Main Street, Davidson, Carolina del Norte. Este es el estacionamiento de un antiguo lavadero de autos.

La entrada al festival es gratuita.

Además de las presentaciones musicales, contará con vendedores de comida y bebidas locales, una estación de arte interactiva y actividades para niños y personas de todas las edades.

Cartel del Ramble On Music Festival Hermanos Kruger

Paul Bradley Atkinson

Buenas noches, hermanos

Tipos agradecidos

Mike Strauss Big Band

El renacimiento del césped verdadero

Banda All Star de Downriver Records Sobre el festival El festival es gratuito y cuenta con siete presentaciones musicales en el escenario principal. Contará con puestos de comida y bebida locales, una estación de arte interactivo y actividades para niños y personas de todas las edades. Encabezando el cartel del festival de 2025 están los Kruger Brothers, originarios de Carolina del Norte. Interpretando bluegrass y nueva música folk estadounidense, los Kruger Brothers son habituales del escenario principal de MerleFest, además de actuar en escenarios de algunos de los teatros más famosos del mundo, como The Late Show. Lee también: Opción Fin de Semana: Festival Internacional de Artes de Charlotte (CIAF) Completan el cartel el quinteto de indie rock de Davidson, Paul Bradley Atkinson; los rockeros de blues Goodnight Brothers; la banda de jam tributo a Grateful Dead, Grateful Dudes; la Mike Strauss Big Band de Charlotte, con su trompetilla y guitarra, y la prometedora Truegrass Revival, con el genio de la mandolina Jonah Horton. Para cerrar la noche estará la Downriver Records All Star Band, Heidi and the River Down, una banda que cuenta con 4 compositores: Heidi Sidelinker, Edan Aldridge, Billy Jones y Mike Orlando, respaldados por una de las mejores secciones rítmicas de Carolina del Norte con la leyenda del bajo Phil Skipper y el baterista Tim Helfrich.

Siga el evento de Facebook para obtener actualizaciones.

