Acusan a red de narcotráfico y lavado de dinero a empresas chinas

Ohio.- El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que un gran jurado federal en Dayton, Ohio, presentó cargos contra decenas de acusados, incluyendo a ciudadanos y empresas chinas, por su participación en una conspiración de narcóticos y lavado de dinero.

En un comunicado detalló que la investigación se centró en la importación de agentes de corte ilegales utilizados para aumentar la potencia del fentanilo, una droga que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

Buscan proteger a los estadounidenses

Al respecto, la fiscal general Pamela Bondi declaró que «proteger a los estadounidenses del fentanilo es una de las misiones más importantes» de su departamento, y prometió que no descansarán hasta desmantelar las «vías internacionales que traen drogas y precursores letales a nuestras costas».

De la misma manera, destacó que según los documentos de la acusación, empresas chinas vendían y exportaban intencionalmente estos compuestos a traficantes de drogas en EE.UU., sabiendo que se usarían para potenciar el fentanilo.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, calificó la operación como «la primera de su tipo» y destacó que ya se ha incautado suficiente fentanilo para «matar a 70 millones de estadounidenses».

Por último, señaló que la investigación reveló que los acusados estadounidenses, incluido Eric Michael Payne, de Ohio, compraban los agentes de corte a empresas chinas a través de transacciones de criptomonedas, con el apoyo de cómplices que facilitaban el lavado de dinero internacional. Los agentes de corte, que incluían tranquilizantes animales hasta 200 veces más potentes que la morfina, se mezclaban con el fentanilo antes de ser vendidos en las calles.

