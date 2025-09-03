Mecklenburg celebra 10 años de aire limpio

Charlotte, NC.- Los residentes del condado Mecklenburg pueden respirar tranquilos, sabiendo que Carolina del Norte ha cumplido con todos los estándares federales de calidad del aire basados ​​en la salud durante una década completa.

Los Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NEC) establecen límites a los niveles de contaminación atmosférica establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para proteger la salud pública, incluyendo la salud de poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con asma. Se establecen estándares para los seis contaminantes atmosféricos de criterio: monóxido de carbono, plomo, dióxido de nitrógeno, ozono, contaminación por partículas y dióxido de azufre.

Carolina del Norte ha mantenido el cumplimiento de estos estándares desde agosto de 2015, lo que pone de relieve años de arduo trabajo por parte de Mecklenburg County Air Quality , el Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (DEQ) y las partes interesadas.

“Cumplir diez años con nuestros estándares de aire limpio demuestra lo que podemos lograr con políticas acertadas y sólidas colaboraciones entre los sectores público y privado”, declaró el gobernador Josh Stein. “Los habitantes de Carolina del Norte pueden respirar aire puro gracias al compromiso continuo de nuestro estado con la protección de nuestros recursos naturales”.

Carolina del Norte y muchos otros estados tuvieron importantes problemas de incumplimiento de varias normas en la década de 1990 y principios de la década de 2000, en particular en lo que respecta a la contaminación por ozono y partículas. La contaminación atmosférica también contribuyó a la neblina estival en las Montañas Blue Ridge y a la lluvia ácida, que daña los bosques.

Las acciones clave que mejoraron la calidad del aire durante esos años incluyeron la aprobación de la Ley de Chimeneas Limpias de 2002 en Carolina del Norte; avances significativos en los estándares federales de combustible y motores para automóviles y camiones; un cambio en la generación de energía alejándose del carbón; y reducciones de emisiones de los hogares, la industria y otras fuentes humanas debido a programas regulatorios, voluntarios y educativos.

El condado Mecklenburg también ha encabezado varios esfuerzos locales para mejorar la calidad del aire, incluido el programa de Subvenciones para reemplazar motores diésel antiguos (GRADE), asistencia de cumplimiento para la industria y campañas de divulgación destinadas a reducir los vehículos de un solo ocupante.

“Los automóviles, camiones y equipos todoterreno siguen siendo las mayores fuentes de contaminación del aire a nivel local y el apoyo a las iniciativas que abordan estas fuentes es más importante que nunca”, afirmó Rhodes.

Si bien la calidad del aire ha mejorado significativamente en Carolina del Norte, aún puede haber algunos días en que los niveles de contaminación puedan afectar la salud pública. Los residentes pueden consultar el pronóstico local de la calidad del aire en AirQuality.MeckNC.gov/Data para planificar sus actividades al aire libre.

