Investigan homicidio en la cuadra 4100 Hyde Park Drive

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 4100 Hyde Park Drive en North Division.

Homicide Investigation in the North Division https://t.co/R6cCJDNjmB — CMPD News (@CMPD) September 2, 2025

El martes 2 de septiembre, poco después de las 6:30 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio para verificar el bienestar en la cuadra 4100 Hyde Park Drive. Al llegar, encontraron a la víctima inconsciente. El cuerpo de bomberos declaró a la víctima fallecida en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a Víctimas y MEDIC también colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Jones es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20250902-0638-00.

