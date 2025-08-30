Vuelo de deportación de EE.UU. llega a Venezuela con más de 300 migrantes

Caracas.- Un avión con 319 venezolanos, deportados desde Estados Unidos, aterrizó en Caracas el viernes 29 de agosto.

Así lo confirmó el Ministerio de Interior y Justicia del gobierno de Nicolás Maduro, que señaló que este grupo forma parte de los miles de migrantes que han regresado al país este año.

De la misma manera, detalló a través de una publicación en Instagram que la aeronave, operada por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines, transportaba a 281 hombres, 31 mujeres y siete niños, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en el estado de La Guaira.

Además, destacaron que una vez en tierra, los venezolanos fueron recibidos por funcionarios de identificación y migración, encargados de verificar sus datos para garantizar su derecho a la identidad. Además, un equipo multidisciplinario les proporcionó atención médica y apoyo para su «reincorporación social».

Más de 10 mil migrantes han llegado a Venezuela

Por otro lado, de acuerdo con cifras del gobierno de Maduro, este es el vuelo número 63 del año, que eleva a más de 10.000 el número total de migrantes que han retornado a Venezuela como parte del programa gubernamental «Gran Misión Vuelta a la Patria», que promueve el regreso voluntario de venezolanos desde otras naciones.

Por último, señalaron que durante la semana, un vuelo procedente de Texas había transportado a 200 migrantes más, también en una aeronave de Eastern Airlines. Según la cuenta de Telegram del programa, este grupo incluía a 157 hombres, 42 mujeres y un niño, quienes igualmente llegaron a Maiquetía.

