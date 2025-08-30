EE.UU. revoca visas a funcionarios Palestinos antes de la Asamblea de la ONU

Washington.- El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP) en vísperas de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

En un comunicado del Departamento de Estado, señaló que esta medida, en línea con la ley estadounidense, busca responsabilizar a estos grupos por sus acciones que, según el gobierno, socavan la paz y no cumplen con sus compromisos.

De la misma manera, destacaron que la administración del presidente Trump ha sido clara: para que la OLP y la AP sean consideradas socios en la búsqueda de la paz, deben repudiar de manera consistente el terrorismo, incluyendo la masacre del 7 de octubre, y poner fin a la incitación a la violencia en su sistema educativo.

Acotaron que el gobierno de EE.UU. subraya que estas acciones son requeridas tanto por la legislación estadounidense como por las promesas de la OLP.

Reiteran su compromiso de Israel

El comunicado también señala que la Autoridad Palestina debe detener sus campañas legales a nivel internacional, como sus apelaciones a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como sus esfuerzos por obtener un reconocimiento unilateral de un estado palestino.

Según el gobierno estadounidense, estas acciones han contribuido a la negativa de Hamás a liberar a los rehenes y al fracaso de las negociaciones de alto el fuego en Gaza.

En este sentido, señalaron que aunque la Misión de la Autoridad Palestina ante la ONU recibirá exenciones de visado conforme al Acuerdo de la Sede de la ONU, Estados Unidos ha dejado claro que está dispuesto a retomar el diálogo si la AP y la OLP cumplen con sus obligaciones y demuestran pasos concretos hacia un camino de compromiso y coexistencia pacífica con el Estado de Israel.

