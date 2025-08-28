ICE arresta a criminal convicto en un hogar donde funciona una guardería

Washington.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) logró la captura de un migrante indocumentado de nacionalidad mexicana, miembro supuestamente de la pandilla Logan Heights.

En un comunicado identificaron al mexicano como Ezequiel Cruz-Rodriguez, quien es convicto por delitos sexuales contra menores.

Precisaron que el arresto tuvo lugar en un hogar donde residía con su esposa, una beneficiaria de DACA, y donde operaba una guardería.

Fue condenado por delitos sexuales

De la misma manera, ICE señaló que Cruz-Rodriguez, ciudadano mexicano, tiene un historial criminal extenso que incluye condenas por delitos sexuales con una menor de 14 años, agresión sexual, posesión ilegal de un arma de fuego y robo.

Acotaron además, que había sido deportado en tres ocasiones anteriores: en 1996, 2003 y 2012, y había reingresado ilegalmente al país en una fecha desconocida.

Por último, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la situación como “enfermiza”, refiriéndose al hecho de que un delincuente de este tipo vivía en un lugar donde se cuidaba a niños.

El funcionario elogió el trabajo de los oficiales de ICE y afirmó que, bajo la administración del presidente Trump y la secretaria Noem, «enfermos como este no andarán libres en los EE.UU.».

