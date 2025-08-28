Acuerdo en NC garantiza comunicación para reclusos sordos

Charlotte, NC.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) llegó a un acuerdo con el Departamento de Correccionales de Adultos de Carolina del Norte (NCDAC) para asegurar que las personas encarceladas con discapacidades auditivas tengan acceso a una comunicación efectiva y a la participación equitativa en los servicios y programas penitenciarios.

En un comunicado, señalaron que el acuerdo resuelve varias quejas presentadas bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), las cuales alegaban que el NCDAC no proveía a los reclusos con discapacidades auditivas de las ayudas necesarias, como intérpretes de lenguaje de señas, audífonos, implantes cocleares y videoteléfonos.

Detallaron que según el acuerdo de conciliación, el NCDAC deberá identificar y proveer a estas personas con las ayudas auxiliares adecuadas, además de capacitar a su personal sobre la ADA.

Exigen identificar a los reclusos con discapacidad

Al respecto, el Subprocurador General Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, destacó que la ADA exige una comunicación efectiva para que las personas con discapacidades puedan acceder a programas esenciales, incluyendo servicios religiosos y vocacionales.

Justice Department Secures Agreement with North Carolina Department of Adult Corrections to Improve Communication Access for Incarcerated People who are Deaf or Hard of Hearing “The ADA requires effective communication for incarcerated individuals with hearing disabilities so… pic.twitter.com/oU1VgoQBaC — DOJ Civil Rights Division (@CivilRights) August 28, 2025

Además, destacaron que el NCDAC opera más de 50 instalaciones correccionales y alberga a más de 30.000 personas. El acuerdo exige que el departamento identifique a los reclusos con discapacidades auditivas y les proporcione las ayudas auxiliares adecuadas.

Por último, indicaron que para obtener más información, visite el sitio web de la División de Derechos Civiles en www.justice.gov/crt o llame a la línea de información de la ADA al 800-514-0301 (TTY 1-833-610-1264).

