Cinco solados heridos tras un tiroteo en una base militar en Georgia

Georgia.- Al menos cinco soldados resultaron heridos, la mañana de este miércoles 6 de agosto, en un tiroteo registrado en una base militar en la ciudad de Savannah en Georgia.

A través de las redes sociales de la Armada de los Estados Unidos, indicaron que “cinco soldados recibieron disparos hoy en un incidente con un tirador activo en la zona del Equipo de Combate de la 2.ª Brigada Blindada”.

Indicaron que “todos los soldados fueron atendidos en el lugar y trasladados al Hospital Comunitario del Ejército de Winn para recibir tratamiento adicional».

(FORT STEWART, Georgia) – Five Soldiers were shot today in an active shooter incident in the 2nd Armored Brigade Combat Team area. All Soldiers were treated on-site and moved to Winn Army Community Hospital for… pic.twitter.com/X9cARy1rx8

De la misma manera, señalaron que alrededor de las 11:30 de la mañana el tirador fue detenido. “No existe una amenaza activa para la comunidad”.

Destacaron que la policía de la localidad acudió también al complejo militar para apoyar con las acciones policiales.

Las autoridades militares señalaron que la instalación “fue cerrada a las 11:04 am. Fort Stewart levantó el bloqueo del área principal del acantonamiento a las 12:10 pm. El segundo complejo ABCT todavía está cerrado down”.

Por último, indicaron que “el incidente continúa bajo investigación. No se revelará información adicional hasta que se complete la investigación”.

Por otro lado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, señaló en sus redes sociales que “mientras nos mantenemos en estrecho contacto con las fuerzas del orden en el terreno. Marty, las chicas y yo estamos consternados por la tragedia de hoy en Fort Stewart.

“Mantenemos presentes en nuestros corazones y oraciones a las víctimas, sus familias y a todos aquellos que responden al llamado a servir. Pedimos a los georgianos de todo el mundo que hagan lo mismo”, acotó.

As we remain in close contact with law enforcement on the ground, Marty, the girls, and I are saddened by today’s tragedy at Ft. Stewart. We are keeping the victims, their families, and all those who answer the call to serve in our hearts and prayers, and we ask that Georgians…

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) August 6, 2025