Charlotte, NC.- El próximo sábado 30 de agosto de 2025, Freedom Park abrirá sus espacios para recibir a familias y vecinos en un evento recreativo que promete alegría, movimiento y buena compañía. El programa, bautizado “Póngale vida a sus años”, busca incentivar la participación comunitaria a través de actividades al aire libre que combinan música, juegos, ejercicios y un ambiente de celebración.

La jornada está programada entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m., en la dirección 1516 Princeton Avenue, uno de los puntos más concurridos de Charlotte cuando se trata de encuentros familiares y actividades culturales. Los organizadores esperan que la mezcla de entretenimiento y convivencia ofrezca a los asistentes un espacio para disfrutar y desconectarse de la rutina semanal.

El picnic contará con una amplia variedad de dinámicas recreativas. La agenda incluye sesiones de ejercicio guiado, juegos para todas las edades, espacios de música en vivo y una oferta gastronómica variada con comidas y bebidas que acompañarán la mañana. La idea central consiste en motivar a las personas a invertir tiempo en actividades saludables y sociales, fortaleciendo al mismo tiempo el sentido de comunidad.

Los organizadores del programa recalcan que “Póngale vida a sus años” no se dirige a un grupo etario específico. Al contrario, buscan que tanto jóvenes como adultos y personas mayores encuentren en el picnic un motivo para compartir, moverse y reír en compañía de amigos y familiares. “La intención es celebrar la vida en todas sus etapas”, aseguran desde el equipo de coordinación.

El evento también resalta el valor de los espacios públicos como punto de encuentro. Freedom Park, conocido por su lago, sus senderos y sus áreas verdes, ofrecerá el escenario ideal para una jornada de recreación segura y accesible para todos los vecinos de Charlotte.

La invitación se extiende a residentes de toda la ciudad y comunidades cercanas. La entrada no tiene costo, aunque los organizadores solicitan confirmar asistencia al número 704-606-8819, con el fin de garantizar una logística adecuada para la cantidad de participantes.

Con esta iniciativa, La Asociación Colombiana de Carolina del Norte reafirma su compromiso con la promoción de actividades comunitarias que refuercen el bienestar físico y emocional. El picnic en Freedom Park no solo propone una mañana de diversión, también representa una oportunidad para fortalecer la unión vecinal y crear recuerdos compartidos en un ambiente festivo y saludable.

