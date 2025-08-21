Gobierno de Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo

Texas.- El gobierno del presidente Donald Trump ordenó pintar de negro una parte del muro que divide a Estados Unidos con México, con el objetivo de buscar hacer la estructura más inhóspita.

Así se conoció en varios medios de comunicación que publicaron la reciente visita de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem al muro fronterizo en Texas, en donde señaló que el objetivo principal es que el muro absorba una mayor cantidad de calor solar, volviendo su superficie extremadamente caliente al tacto y desalentando a los inmigrantes de intentar escalarlo.

De la misma manera, en las publicaciones en sus redes sociales, se puede evidenciar ayudando a los trabajadores a pintar los muros de color negó. «Esta acción responde a una solicitud directa del presidente Trump».

Today marks seven months of @POTUS Trump’s second term. When we got to work, America faced the worst border crisis in history. Today, that crisis isn’t just under control— it’s been obliterated. This wall is part of the difference. Too high to climb. Too narrow to squeeze… pic.twitter.com/pPxfVWVSCU — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 20, 2025

Destacó los beneficios del muro

Además, destacó que el diseño del muro ya “es formidable, con una altura que lo hace casi imposible de escalar» y cimientos profundos que frustran cualquier intento de excavación.

Según Noem, la pintura negra añadirá una capa adicional de disuasión. «La temperatura elevada que alcanzará el muro pintado desalentará incluso a quienes consideren intentar cruzarlo», señaló.

En sus redes sociales celebró los avances de la administración en materia migratoria. «Hoy se cumplen siete meses del segundo mandato del presidente Trump. Cuando empezamos a trabajar, Estados Unidos se enfrentaba a la peor crisis fronteriza de la historia. Hoy, esa crisis no solo está bajo control, sino que ha sido superada«, escribió.

Por último, calificó la barrera no solo como un elemento de seguridad, sino también como «un escudo y símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y la seguridad del pueblo estadounidense».

