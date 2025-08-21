Charlotte, NC. — Uptown Charlotte se convirtió en el escenario del lanzamiento oficial de la campaña “Booze It & Lose It” del Día del Trabajo 2025, organizada por el Programa de Seguridad en las Carreteras del Gobernador de Carolina del Norte. La iniciativa busca reducir los accidentes causados por conductores bajo los efectos del alcohol y recuerda que quienes violen la ley podrían enfrentar tiempo en prisión, suspensión de la licencia y multas que alcanzan los 10.000 dólares, además de otros gastos legales y administrativos.

El evento reunió a representantes estatales, autoridades de tránsito y miembros de la comunidad, quienes subrayaron la importancia de adoptar decisiones responsables antes de ponerse frente al volante. Con el feriado del Día del Trabajo, las carreteras del estado registran un incremento en la movilidad, lo que aumenta el riesgo de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Los voceros de la campaña recordaron que existen múltiples alternativas seguras para regresar a casa después de una celebración. Entre ellas, designar a un conductor sobrio, utilizar aplicaciones de viaje compartido o recurrir al transporte público. La clave, remarcaron, consiste en planificar con antelación y evitar exponer vidas por una decisión imprudente.

El mensaje central de la jornada se centró en las consecuencias que enfrentan los automovilistas sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol. Las sanciones incluyen tiempo en prisión, suspensión de la licencia de conducir y un promedio de 10.000 dólares en multas y gastos legales, además de tarifas de remolque y costos administrativos.

Más allá de las sanciones económicas y legales, las autoridades recalcaron que el mayor riesgo radica en el impacto humano. Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa la probabilidad de provocar lesiones graves o incluso la muerte, tanto para el conductor como para otros usuarios de la vía.

“Si te sientes diferente, conducirás diferente”, enfatizaron durante la presentación, apelando a la conciencia ciudadana en un tono directo y preventivo.

La campaña “Booze It & Lose It” se mantiene como una de las iniciativas más reconocidas en Carolina del Norte para combatir el consumo de alcohol al volante. A lo largo de los años, ha logrado generar mayor conciencia y ha contribuido a salvar vidas mediante controles más estrictos y mensajes educativos.

Con este lanzamiento en Uptown Charlotte, las autoridades buscan reforzar la seguridad vial en un fin de semana que combina celebraciones familiares, viajes y gran actividad en las carreteras. El llamado a la comunidad resulta claro: disfrutar el feriado sin poner en riesgo la vida propia ni la de los demás.

