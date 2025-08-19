El mexicano Álex Fernández nominado en Premios Juventud

Ciudad de México.- El cantante mexicano Álex Fernández recibió su primera nominación a Premios Juventud en la categoría “Mejor Canción Mariachi” gracias a su colaboración con Majo Aguilar en el tema “Cuéntame”.

A través de un comunicado se conoció que la nominación destaca la unión de dos representantes de familias emblemáticas de la música mexicana. La canción “Cuéntame” combina la tradición del mariachi con una propuesta fresca que ha logrado buena recepción tanto de la crítica como del público.

De la misma manera, Álex Fernández señaló que “recibir mi primera nominación a Premios Juventud es una emoción enorme. Estoy muy agradecido con el público y con todos los que han apoyado mi música. Cuéntame junto a Majo es una canción muy especial para mí, porque representa nuestras raíces y el amor por el mariachi.”

Lanzó su nuevo sencillo “Loco por Volverte a Ver”

La semana también marca el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Loco por Volverte a Ver”, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 22 de agosto.

Álex Fernández ha reiterado que el mariachi es el eje de su carrera, aunque mantiene interés en explorar otros géneros con el objetivo de ampliar su propuesta musical sin perder su identidad artística.

Esta nominación y el estreno de nuevo material confirman la proyección de Fernández como una de las voces jóvenes de mayor relevancia dentro de la música mexicana actual.

Es de mencionar, que la ceremonia se llevará a cabo el 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá y será transmitida por Univision.

