Ciudadano chino condenado a prisión por exportar armas y tecnología militar

Washington.- Un ciudadano de la República Popular China fue condenado a 96 meses de prisión federal por exportar armas y tecnología militar a Corea del Norte desde Estados Unidos.

En un comunicado del Departamento de Justica, detalló que el sentenciado identificado como Shenghua Wen, de 42 años, residente de Ontario, fue declarado culpable por conspirar con funcionarios norcoreanos para exportar ilegalmente armas de fuego, municiones y equipos militares sensibles a Corea del Norte, ocultando los envíos en contenedores que salieron desde California.

Detallaron que Wen fue procesado por el juez federal Stephen V. Wilson. Wen había permanecido bajo custodia desde diciembre de 2024 y se declaró culpable en junio de este año por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y por actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero.

Actuó bajo instrucciones de funcionarios norcoreanos

De la misma manera, explicaron que las investigaciones revelaron que Wen actuó bajo instrucciones directas de funcionarios norcoreanos, con quienes había establecido contacto en una embajada de Corea del Norte en China antes de entrar a EE. UU. en 2012.

Además, indicaron que entre 2022 y 2024, Wen organizó múltiples operaciones de contrabando que incluyeron:

Tres envíos de armas de fuego ocultos en contenedores marítimos con destino final en Corea del Norte.

La compra de un negocio de armas en Houston (Texas) para facilitar el tráfico ilícito.

La adquisición de 60,000 rondas de munición de 9mm y equipos tecnológicos sensibles, entre ellos un dispositivo de identificación de amenazas químicas y un receptor de banda ancha para detección de transmisiones ilegales.

Intentos de obtener un motor de avión civil y un sistema de imágenes térmicas con aplicaciones militares.

Por último, detallaron que en su acuerdo de culpabilidad, Wen admitió que sabía que sus acciones eran ilegales, que carecía de licencias de exportación y que ocultó deliberadamente a las autoridades estadounidenses que actuaba bajo la dirección del gobierno norcoreano.

