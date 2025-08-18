lunes, agosto 18, 2025
Modified date:

Trump plantea cumbre con Zelensky y Putin para buscar la paz en Ucrania

ESTADOS UNIDOS
Trump plantea cumbre con Zelensky y Putin para buscar la paz en Ucrania
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes 18 de agosto la posibilidad de celebrar una cumbre a tres bandas con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, y el presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania.

Estas declaraciones las ofreció desde el Despacho Oval durante un encuentro con Zelensky en la Casa Blanca, en el que señaló que “creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”.

El mandatario estadounidense destacó que la prioridad inmediata debería ser un alto el fuego: “Obviamente, todos preferiríamos un alto el fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera”.

El presidente Zelensky y el presidente Putin pueden hablar un poco más al respecto. Pero creo que un acuerdo de paz al final de todo esto es algo muy alcanzable”, acotó Trump.

Zelenskyy manifestó su disposición para la propuesta

Por su parte, Zelensky expresó la disposición de Kiev a participar en la propuesta. “Los ucranianos estamos preparados para una trilateral, tal y como ha dicho el presidente Trump”, señaló tras la reunión.

Ver más: Trump y Putin concluyen su cumbre sin acuerdo sobre Ucrania

«Creo que tuvimos una conversación muy buena con el presidente Trump. Fue realmente buena. Hablamos de puntos muy delicados», acotó Zelesnky.

Al ser consultado sobre si este encuentro marcaría el fin del apoyo de Washington a Ucrania, Trump descartó esa posibilidad. “No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final. Creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo”, afirmó.

