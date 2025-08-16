Trump y Putin concluyen su cumbre sin acuerdo sobre Ucrania

Alaska.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, coincidieron en señalar que la cita permitió acercar posiciones y abrir la puerta a futuros acuerdos en otras áreas de cooperación. Sin embargo, aún no lograron un acuerdo de alto el fugo en Ucrania

Estas declaraciones las ofrecieron luego de tres horas de reunión a puerta cerrada en la base aérea de Elmendorf-Richardson en Alaska. Trump calificó el encuentro como “extremadamente productivo”, pese a la ausencia de anuncios concretos.

President Trump Participates in a Press Conference with the President of the Russian Federation https://t.co/D07iIhS8lh — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

“Hubo muchos puntos que acordamos, la mayoría de ellos. Quedan un par de asuntos grandes a los que no hemos llegado del todo, pero hemos avanzado. Pero no hay acuerdo hasta que hay acuerdo”, afirmó Trump al término de la cumbre.

Putin sorprendió a todos despidiéndose en ingles

De la misma manera, el primer mandatario estadounidense informó que “llamaré a la OTAN… Por supuesto, llamaré al presidente Zelenski y le contaré sobre la reunión de hoy. Realmente logramos grandes avances”.

.@POTUS: I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on… There's no deal until there's a deal. I will call up NATO… I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting… We really made some great progress. pic.twitter.com/qEnZHW5D9i — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

«Voy a empezar a hacer algunas llamadas telefónicas para contarles lo que pasó, pero tuvimos una reunión muy productiva y se acordaron muchos puntos. Solo quedan muy pocos», acotó Trump.

.@POTUS: "I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left." pic.twitter.com/p9MAivEbB6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Por otro lado, al culminar la reunión Putin sorprendió al despedirse en inglés con una invitación: “La próxima vez en Moscú”. Trump respondió: “Es un poco difícil, pero lo podemos conseguir”.

Por último, de mencionar, que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respaldó la propuesta de Trump de celebrar una reunión a tres bandas con Putin.

En este sentido, medios de comunicación indicaron que el mandatario ucraniano viajará el lunes 18 de agosto a Washington para abordar con el líder estadounidense “todos los detalles” de un eventual proceso de negociación.

