sábado, agosto 16, 2025
Modified date:

Trump y Putin concluyen su cumbre sin acuerdo sobre Ucrania

ESTADOS UNIDOS
6
Trump y Putin concluyen su cumbre sin acuerdo sobre Ucrania
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Alaska.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, coincidieron en señalar que la cita permitió acercar posiciones y abrir la puerta a futuros acuerdos en otras áreas de cooperación. Sin embargo, aún no lograron un acuerdo de alto el fugo en Ucrania

Estas declaraciones las ofrecieron luego de tres horas de reunión a puerta cerrada en la base aérea de Elmendorf-Richardson en Alaska. Trump calificó el encuentro como “extremadamente productivo”, pese a la ausencia de anuncios concretos.

“Hubo muchos puntos que acordamos, la mayoría de ellos. Quedan un par de asuntos grandes a los que no hemos llegado del todo, pero hemos avanzado. Pero no hay acuerdo hasta que hay acuerdo”, afirmó Trump al término de la cumbre.

Ver más: Trump y Putin se dan cita histórica para “Perseguir la Paz” en Alaska

Putin sorprendió a todos despidiéndose en ingles

De la misma manera, el primer mandatario estadounidense informó que “llamaré a la OTAN… Por supuesto, llamaré al presidente Zelenski y le contaré sobre la reunión de hoy. Realmente logramos grandes avances”.

«Voy a empezar a hacer algunas llamadas telefónicas para contarles lo que pasó, pero tuvimos una reunión muy productiva y se acordaron muchos puntos. Solo quedan muy pocos», acotó Trump.

Por otro lado, al culminar la reunión Putin sorprendió al despedirse en inglés con una invitación: “La próxima vez en Moscú”. Trump respondió: “Es un poco difícil, pero lo podemos conseguir”.

Por último, de mencionar, que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respaldó la propuesta de Trump de celebrar una reunión a tres bandas con Putin.

En este sentido, medios de comunicación indicaron que el mandatario ucraniano viajará el lunes 18 de agosto a Washington para abordar con el líder estadounidense “todos los detalles” de un eventual proceso de negociación.

Video: Buscan a dos sospechosos por violento allanamiento en Gastonia

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
146,539FansMe gusta
19,944SeguidoresSeguir
2,550SeguidoresSeguir
36,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,107SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.