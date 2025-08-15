Trump y Putin se dan cita histórica para “Perseguir la Paz” en Alaska

Alaska.- En un hecho sin precedentes en la historia reciente, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, arribaron el viernes 15 de agosto a Alaska para sostener una reunión a puerta cerrada bajo el lema “Persiguiendo la Paz”.

A través de varios medios de comunicación se conoció que ambos mandatarios están acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel. El encuentro, que tendrá una duración aproximada de seis horas, concentra la atención de la comunidad internacional por su alto valor diplomático y estratégico.

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

La llegada del mandatario ruso a Anchorage estuvo marcada por un recibimiento ceremonial inusual. Trump esperó en la pista de aterrizaje de la base aérea Elmendorf-Richardson, donde se desplegó una larga alfombra roja para recibir a Putin, quien descendió de su avión Il-96, escoltado por dos cazas F-35.

Ver más: EE.UU. ofrece recompensa por información del líder de pandilla haitiana “Barbecue”

Trump recibió a Putin en la pista del aeropuerto

De la misma manera, las imágenes transmitidas por diversos medios mostraron al presidente estadounidense aplaudiendo a su homólogo ruso mientras este se acercaba, flanqueado por cuatro F-22, y con la presencia visible de bombarderos estratégicos B-2 en las inmediaciones, un claro recordatorio del peso geopolítico de la región.

The handshake between @POTUS and Russian President Vladimir Putin after arriving in Alaska pic.twitter.com/YWxNIHIO9D — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Tras el saludo oficial y la fotografía protocolaria, ambos mandatarios abordaron “La Bestia”, el vehículo blindado presidencial de Estados Unidos, para dar inicio a la agenda de trabajo.

HISTORIC Summit with President Donald J. Trump and President Vladimir Putin in Alaska. 🤝 pic.twitter.com/lhsyqVXDnw — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Antes de su llegada, Trump declaró: “Quiero un alto el fuego, rápido. No sé si será hoy, pero no me alegraré si no es hoy. Estoy aquí para detener la matanza”.

.@POTUS ON AF1: "I want to see a ceasefire — rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today… I'm in this to stop the killing." pic.twitter.com/sbt7o3PL6Q — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Un encuentro cargado de historia

Es de recordar, que Putin no visitaba Estados Unidos desde 2015, cuando se reunió con Barack Obama. Esta es la primera vez que un presidente ruso pisa suelo de Alaska, estado que perteneció al Imperio ruso hasta su venta a EE.UU. en 1867.

Video: Regreso a Clases con Compare Foods Actividades en sus tiendas