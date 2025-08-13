EE.UU. ofrece recompensa por información del líder de pandilla haitiana “Barbecue”

Washington.- La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena, en cualquier país, de Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, líder de la pandilla haitiana Viv Ansanm.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, recordaron que esta organización fue designada el 2 de mayo de 2025 por el secretario de Estado como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Cherizier, conocido por su brutalidad, es señalado como una figura central en la violencia de pandillas en Haití, involucrado directamente en asesinatos masivos y violaciones contra civiles.

Ver más: EE.UU. aumentó la recompensa de Nicolás Maduro

De la misma manera, destacaron que en diciembre de 2020, Cherizier y dos funcionarios haitianos fueron sancionados bajo la Ley Global Magnitsky por su papel en la masacre de La Saline y otras graves violaciones de derechos humanos.

Emitieron otro procedimiento por violar las sanciones de EE.UU.

Por otro lado, detallaron que la recompensa complementa el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., que emitió un auto de procesamiento contra Cherizier en el Distrito de Columbia por conspiración para violar sanciones estadounidenses, en contravención de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Asimismo, acotaron que su coacusado, Brazile Richardson, compareció recientemente ante el tribunal en Washington, D.C.

Señalaron además que la iniciativa, autorizada bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), busca apoyar los esfuerzos internacionales para desmantelar redes criminales y llevar a sus líderes ante la justicia.

Por último, indicaron que para información pueden comunicarse a través de las líneas de contacto: