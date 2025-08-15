Ecuador declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa declaró al Cartel de los Soles de Venezuela como grupo terrorista de crimen organizado, como una nueva y contundente medida contra el crimen organizado transnacional.

A través de un comunicado, se conoció que la decisión, fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 93, se fundamenta en que esta organización representa una amenaza directa para la población nacional, el orden constituido, la soberanía y la integridad del Estado.

En el comunicado detalla que entre las medidas y acciones inmediatas del gobierno de Noboa están:

Analice la incidencia del Cartel de los Soles en grupos armados organizados presentes en el país.

Clasifique y categorice estos grupos según el nivel de riesgo.

Fortalezca la cooperación con organismos de inteligencia internacionales, reforzando acciones conjuntas contra los miembros de estas estructuras criminales.

Desplegará acciones para garantizar la seguridad del país

De la misma manera, destacaron que “de ser necesario, el Centro Nacional de Inteligencia articulará relaciones estratégicas con entidades homólogas de otros Estados, con el fin de proteger a los ciudadanos y salvaguardar la cultura de paz y el orden democrático”.

En este sentido, indicaron que el Gobierno ecuatoriano desplegará todas las acciones y estrategias necesarias para garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos frente a la amenaza que representa este grupo.

“Defenderemos la soberanía de Ecuador y no permitiremos que organizaciones criminales internacionales pongan en riesgo la vida y la tranquilidad de nuestra gente”, recalcó el presidente Noboa.

