Semana del Colibrí: Anillamiento de aves con Susan Campbell

Sábado 16 de agosto de 2025: Regístrese

Domingo 17 de agosto de 2025: Regístrese

De 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Reedy Creek

Gratis (regístrese)

Todas las edades

La mejor manera de saber cómo ayudar a los colibríes es investigando y vigilando de cerca su salud. Susan Campbell estará atrapando, midiendo y marcando colibríes en Reedy Creek, y podrás observar su trabajo de cerca. Se requiere la participación de un adulto menor de 18 años.

Susan es anilladora de colibríes con licencia e investigadora principal en Carolina del Norte. Lleva más de 15 años trabajando con colibríes como investigadora afiliada al Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte.

Al inscribirte seleccionarás un turno de 45 minutos que comenzará cada hora en punto desde las 8 am hasta las 11 am.

Semana del Colibrí: Manualidades de papel con flores favoritas Sábado 16 de agosto de 2025

De 9.00 a. m. a 12:00 p. m.

Reedy Creek

Gratis (regístrese en el enlace de arriba)

Edades 5+ Crea tus propias flores de papel vibrantes y descubre las características únicas que las convierten en el alimento perfecto para el vuelo veloz de un colibrí. Crea una majestuosa corona, pulsera o trenza de bigote y conviértete en un imán irresistible para los colibríes. Este es un programa sin cita previa. ¡Ven cuando quieras y ven a crear flores! Se proporcionarán todos los materiales. Se requiere la participación de un adulto menor de 18 años.