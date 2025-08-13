Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay actividades gratuitas por la Semana del Colibrí que es una popular tradición anual que se celebra en Charlotte esta semana del 11 al 17 de agosto de 2025.
La mayoría de los eventos se llevan a cabo en Reedy Creek Nature Center, pero otros centros naturales y centros de recreación también pueden tener eventos y actividades de la Semana del Colibrí.
- Centro Natural Reedy Creek
3986 Rocky River Road, Charlotte, NC
- Centro Natural McDowell
15222 York Road, Charlotte, NC
- Centro Natural Stevens Creek,
15700 Thompson Road, Mint Hill, Carolina del Norte
- Búsqueda en la Reserva Natural Latta,
6345 Sample Road, Huntersville, Carolina del Norte
- Centro de Recreación Regional Eastway
3150 Eastway Park Drive, Charlotte, NC
Paseo de los colibríes: Paseo por el hábitat de los colibríes
- Viernes 15 de agosto de 2025
- De 9:30 a 11 a. m.
- Reedy Creek
- Gratis (regístrese en el enlace de arriba)
- Mayores de 10 años
Comenzando en los Jardines de Reedy Creek, disfrutarán de los amigos colibríes y hablarán sobre sus necesidades de hábitat. Luego, recorrerán los senderos y se adentrarán en el bosque para explorar diversos hábitats, cómo se utilizan y con quién los comparten. Se requiere la capacidad de caminar hasta 3 kilómetros en terreno irregular. Se requiere la participación de un adulto menor de 18 años.
Semana del Colibrí: Anillamiento de aves con Susan Campbell
- Sábado 16 de agosto de 2025: Regístrese
- Domingo 17 de agosto de 2025: Regístrese
- De 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Reedy Creek
- Gratis (regístrese)
- Todas las edades
La mejor manera de saber cómo ayudar a los colibríes es investigando y vigilando de cerca su salud. Susan Campbell estará atrapando, midiendo y marcando colibríes en Reedy Creek, y podrás observar su trabajo de cerca. Se requiere la participación de un adulto menor de 18 años.
Susan es anilladora de colibríes con licencia e investigadora principal en Carolina del Norte. Lleva más de 15 años trabajando con colibríes como investigadora afiliada al Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte.
Al inscribirte seleccionarás un turno de 45 minutos que comenzará cada hora en punto desde las 8 am hasta las 11 am.
Semana del Colibrí: Manualidades de papel con flores favoritas
- Sábado 16 de agosto de 2025
- De 9.00 a. m. a 12:00 p. m.
- Reedy Creek
- Gratis (regístrese en el enlace de arriba)
- Edades 5+
Crea tus propias flores de papel vibrantes y descubre las características únicas que las convierten en el alimento perfecto para el vuelo veloz de un colibrí. Crea una majestuosa corona, pulsera o trenza de bigote y conviértete en un imán irresistible para los colibríes.
Este es un programa sin cita previa. ¡Ven cuando quieras y ven a crear flores! Se proporcionarán todos los materiales. Se requiere la participación de un adulto menor de 18 años.
Semana del Colibrí: Jardinería para Colibríes
- Domingo 17 de agosto de 2025
- De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Reedy Creek
- Gratis (regístrese en el enlace de arriba)
- Edad 14+
Explore los Jardines de Plantas Nativas de Reedy Creek y observe las características del paisaje que crean un hábitat ideal para colibríes. Descubra consejos prácticos para atraer colibríes a su espacio exterior y transforme su jardín o porche en un refugio para ellos. Se requiere la participación de un adulto menor de 18 años.