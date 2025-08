Washington.- El expresidente demócrata Bill Cliton, la exsecretaria Hillary Clinton fueron citados el martes 5 de agosto por el comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso de Jeffrey Epstein.

A través de medios de comunicación se conoció que la citación fue enviada también a otros ex altos exfuncionarios del Departamento de Justicia. Entre ellos, a los exfiscales generales Loretta Lynch, Eric Holder, Bill Barr, Merrick Garland, Jeff Sessions y Alberto Gonzales.

De la misma manera, también fueron citados a los exdirectores del FBI James Comey y Robert Mueller.

Trascendió que las citaciones tienen como objetivo prestar testimonios “sobre los horribles crímenes perpetrados por Jeffrey Epstein”.

Ver más: Víctimas de Jeffrey Epstein denuncian al FBI

Por otro lado, el presidente del Comité, James Comer, emitió una citación al Departamento de Justicia, para que entreguen los “registros relacionados con Epstein”.

La citación del congresista republicano solicita al ente judicial entregar los archivos sin editar antes del martes 19 de agosto del 2025.

De la misma manera, a través de sus redes sociales, hizo mención detalladas de todos lo que fueron citados para información del caso Epstein.

🚨BREAKING🚨

The House Oversight Committee is compelling the following individuals to appear for depositions through issued subpoenas:

Former Secretary of State Hillary Clinton: October 9

Former President Bill Clinton: October 14

Former U.S. Attorney General Merrick Garland:…

— Rep. James Comer (@RepJamesComer) August 5, 2025